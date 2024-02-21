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Начался прием заявок на участие в конкурсе "Творческий Тбилиси"
Начался прием заявок на участие в конкурсе "Творческий Тбилиси"
Конкурс проводится по трем направлениям – издательская деятельность, дизайн и ремесла, современное изобразительное искусство 21.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-21T21:24+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Прием заявок на участие в конкурсе "Творческий Тбилиси" начался 21 февраля и продлится до 14 марта включительно, заявил на заседании столичного правительства мэр Каха Каладзе. Цель конкурса – способствовать развитию творческой индустрии в столице, представить и реализовать творческие идеи художников и арт-групп, задействованных в данной сфере. Направления конкурса: издательская деятельность/дизайн и ремесла/современное изобразительное искусство. В конкурсе могут принять участие зарегистрированные в Грузии компании и предприниматели.По словам мэра, Тбилиси в 2021 году стал членом "Сети творческих городов" ЮНЕСКО в направлении медиаискусства, что дает новые возможности деятелям искусства и организациям, трудоустроенным в этой сфере. Следовательно, к трем уже существующим направлениям конкурса добавилось медиаискусство. Прием заявок по этому направлению планируется начать с 28 февраля. Тбилиси сможет сохранить статус члена "Сети творческих городов" еще несколько лет, из-за чего у столичных городских властей есть определенная ответственность и обязанности.Получить дополнительную информацию заинтересованные лица могут на сайте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, каха каладзе, тбилиси
грузия, новости, культура, каха каладзе, тбилиси
Начался прием заявок на участие в конкурсе "Творческий Тбилиси"
Конкурс проводится по трем направлениям – издательская деятельность, дизайн и ремесла, современное изобразительное искусство
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Прием заявок на участие в конкурсе "Творческий Тбилиси" начался 21 февраля и продлится до 14 марта включительно, заявил на заседании столичного правительства мэр Каха Каладзе.
Цель конкурса – способствовать развитию творческой индустрии в столице, представить и реализовать творческие идеи художников и арт-групп, задействованных в данной сфере. Направления конкурса: издательская деятельность/дизайн и ремесла/современное изобразительное искусство. В конкурсе могут принять участие зарегистрированные в Грузии компании и предприниматели.
"Мы уже несколько лет проводим конкурс "Творческий Тбилиси" и содействуем развитию очень многих деятелей искусства, проектов. В течение пяти лет профинансировано около 200 проектов в рамках этого проекта, и вновь мы продолжаем содействовать реализации интересных творческих идей", – заявил Каладзе.
По словам мэра, Тбилиси в 2021 году стал членом "Сети творческих городов" ЮНЕСКО в направлении медиаискусства, что дает новые возможности деятелям искусства и организациям, трудоустроенным в этой сфере.
Следовательно, к трем уже существующим направлениям конкурса добавилось медиаискусство. Прием заявок по этому направлению планируется начать с 28 февраля.
Тбилиси сможет сохранить статус члена "Сети творческих городов" еще несколько лет, из-за чего у столичных городских властей есть определенная ответственность и обязанности.
Получить дополнительную информацию заинтересованные лица могут на сайте
.