https://sputnik-georgia.ru/20240221/nachalsya-priem-zayavok-na-uchastie-v-konkurse-tvorcheskiy-tbilisi-286464919.html

Начался прием заявок на участие в конкурсе "Творческий Тбилиси"

Начался прием заявок на участие в конкурсе "Творческий Тбилиси"

Конкурс проводится по трем направлениям – издательская деятельность, дизайн и ремесла, современное изобразительное искусство 21.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Прием заявок на участие в конкурсе "Творческий Тбилиси" начался 21 февраля и продлится до 14 марта включительно, заявил на заседании столичного правительства мэр Каха Каладзе. Цель конкурса – способствовать развитию творческой индустрии в столице, представить и реализовать творческие идеи художников и арт-групп, задействованных в данной сфере. Направления конкурса: издательская деятельность/дизайн и ремесла/современное изобразительное искусство. В конкурсе могут принять участие зарегистрированные в Грузии компании и предприниматели.По словам мэра, Тбилиси в 2021 году стал членом "Сети творческих городов" ЮНЕСКО в направлении медиаискусства, что дает новые возможности деятелям искусства и организациям, трудоустроенным в этой сфере. Следовательно, к трем уже существующим направлениям конкурса добавилось медиаискусство. Прием заявок по этому направлению планируется начать с 28 февраля. Тбилиси сможет сохранить статус члена "Сети творческих городов" еще несколько лет, из-за чего у столичных городских властей есть определенная ответственность и обязанности.Получить дополнительную информацию заинтересованные лица могут на сайте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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