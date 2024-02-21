https://sputnik-georgia.ru/20240221/nashestvie-blogerov-v-gruzii-tbilisi-vpervye-prinimaet-tsifrovuyu-konferentsiyu--286461491.html

Нашествие блогеров в Грузии: Тбилиси впервые принимает цифровую конференцию

Нашествие блогеров в Грузии: Тбилиси впервые принимает цифровую конференцию

Блогеры с многомилионной аудиторией узнают туристический потенциал Грузии 21.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-21T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии впервые приняла международную цифровую конференцию TRAVERSE, в рамках которой страну посетили около 180 иностранных блогеров, сообщает пресс-служба ведомства. В администрации туризма проведение этого мероприятия в Тбилиси назвали масштабной кампанией для популяризации Грузии. Блогеры приехали из Великобритании, США, Польши, Германии, Испании, Франции, Австрии и других стран. В рамках конференции блогеры посетили высокогорные курорты Местиа, Гудаури и другие туристические места Грузии, ознакомились с грузинскими традициями, блюдами и вином. У блогеров, которые приехали в Грузию, многомиллионная аудитория."Вы, грузины, отличаетесь очень теплым гостеприимством и дружбой. Грузинские блюда изумительные. У нас в Австрии заснеженные горы, но мне очень понравился Казбеги, Гудаури. У вас удивительные места. Я поделюсь полученными здесь впечатлениями со своими австрийскими, немецкими, швейцарскими подписчиками и расскажу, какая Грузия красивая", – сказала блогер из Австрии Линда Лайм. TRAVERSE была основана в Лондоне. Конференция помогает брендам и туристическим центрам в развитии цифровых проектов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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