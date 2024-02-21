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Помилование не освободит Саакашвили из тюрьмы – политолог

Помилование не освободит Саакашвили из тюрьмы – политолог

Даже если президент Грузии Саломе Зурабишвили решится помиловать осужденного экс-президента Михаила Саакашвили, то это не гарантирует ему свободу, так как еще... 21.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-21T15:56+0400

2024-02-21T15:56+0400

2024-02-21T16:13+0400

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Об этом заявил директор Института стратегии управления, бывший глава госканцелярии правительства Грузии Петре Мамрадзе в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Она (президент Грузии Саломе Зурабишвили, прим.) непредсказуема. Она исходит только из того, что для нее лучше, выгоднее. И может показаться сейчас, что она очень выиграет, если помилует Саакашвили. Но есть фактор, который играет двоякую роль. По закону Грузии, помиловать можно человека по тем статьям, по которым уже вынесен приговор суда. Но если расследование ведется по другим преступлениям, по которым еще нет решения суда, по крайней мере два дела в производстве, она должна понимать, что может его помиловать, и это вызовет эйфорию среди его соратников либо фанатиков. Их немного, но они есть, но его в тот же день обратно посадят", – сказал Мамрадзе.Саакашвили на основании приговоров судов по двум из пяти возбужденных против него уголовных дел находится в заключении с 1 октября 2021 года. Ранее президент Зурабишвили неоднократно заявляла, что никогда не помилует экс-президента.Как заявил вице-спикер парламента Грузии Арчила Талаквадзе 19 февраля, лоббисты бывшей правящей партии "Единое национальное движение" внутри страны и за ее пределами пытаются создать подходящий климат, чтобы президент Саломе Зурабишвили помиловала осужденного Михаила Саакашвили.По его словам, помилование Саакашвили на фоне страшных преступлений, которые он совершил, вызовет резкую критику со стороны большинства общества и будет крайне неприемлемо, именно поэтому общественное мнение подвергается целенаправленной обработке.Талаквадзе отметил, что Зурабишвили прекрасно понимает, что помилование Саакашвили станет для нее политической катастрофой в свете ужасных преступлений, совершенных его правительством.Саакашвили во время дистанционного включения на одном из судебных заседаний 20 ноября напомнил Зурабишвили, что она одной подписью может вернуть отца детям, а что самое главное – восстановить политический баланс в Грузии.

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