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Приметы на Панкратьев день 2024: что нельзя делать 22 февраля?
Приметы на Панкратьев день 2024: что нельзя делать 22 февраля?
Православная церковь 22 февраля поминает священномученика Панкратия – одного из учеников первоверховного апостола Петра и преподобного Панкратия Печерского... 21.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-21T12:32+0400
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В народе 22 февраля называют Панкратьев день, с ним связано много примет и запретов. Что нельзя делать на Панкратьев день: о народных приметах 22 февраля читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Панкратьев день строить планы на будущее – они не сбудутся. Нельзя 22 февраля бездельничать и лениться – это плохая примета, удача отвернется от вас. В Панкратьев день нельзя ругаться и нецензурно выражаться – по приметам это может привлечь болезни. По народным приметам нельзя 22 февраля гулять после наступления темноты – можно повстречать нечистую силу и потерять душу. Нельзя поднимать в Панкратьев день что-либо на улице, особенно деньги – это плохая примета, вместе с чужой вещью можно поднять их болезни и невезучесть. Народные приметы По народным приметам обильных снегопадов не будет, но холод еще долго не отступит, если в Панкратьев день будет сильный мороз. Потеплеет, если стекла в Панкратьев день запотели в рамах, а если 22 февраля наступила оттепель – это верная примета, что похолодает, да и март месяц будет холодным. Весна наступит рано, если в Панкратьев день птицы ведут себя беспокойно, а если 22 февраля скребутся домашние животные – это примета, что теплые деньки наступят нескоро. По народным приметам год обещает быть урожайным, если к Панкратьеву дню выпало так много снега, что гнутся ветки деревьев. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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справки
справки

Приметы на Панкратьев день 2024: что нельзя делать 22 февраля?

12:32 21.02.2024 (обновлено: 13:12 21.02.2024)
© photo: Sputnik / StringerПразднование "Гиоргоба" в Грузии. Храм Святой Троицы Самеба. Верующие на богослужении церковь храм
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Колумнист Sputnik Лиза Офман - Sputnik Грузия
Лиза Офман
Все материалы
Православная церковь 22 февраля поминает священномученика Панкратия – одного из учеников первоверховного апостола Петра и преподобного Панкратия Печерского, чудотворца, жившего в XIII веке
В народе 22 февраля называют Панкратьев день, с ним связано много примет и запретов.
Что нельзя делать на Панкратьев день: о народных приметах 22 февраля читайте в Sputnik Грузия.

Что нельзя делать

По народным приметам нельзя в Панкратьев день строить планы на будущее – они не сбудутся.
Нельзя 22 февраля бездельничать и лениться – это плохая примета, удача отвернется от вас.
В Панкратьев день нельзя ругаться и нецензурно выражаться – по приметам это может привлечь болезни.
По народным приметам нельзя 22 февраля гулять после наступления темноты – можно повстречать нечистую силу и потерять душу.
Нельзя поднимать в Панкратьев день что-либо на улице, особенно деньги – это плохая примета, вместе с чужой вещью можно поднять их болезни и невезучесть.

Народные приметы

По народным приметам обильных снегопадов не будет, но холод еще долго не отступит, если в Панкратьев день будет сильный мороз.
Потеплеет, если стекла в Панкратьев день запотели в рамах, а если 22 февраля наступила оттепель – это верная примета, что похолодает, да и март месяц будет холодным.
Весна наступит рано, если в Панкратьев день птицы ведут себя беспокойно, а если 22 февраля скребутся домашние животные – это примета, что теплые деньки наступят нескоро.
По народным приметам год обещает быть урожайным, если к Панкратьеву дню выпало так много снега, что гнутся ветки деревьев.
Материал подготовлен на основе открытых источников.
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