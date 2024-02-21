https://sputnik-georgia.ru/20240221/primety-na-pankratev-den-2024-chto-nelzya-delat-22-fevralya-286453415.html
Приметы на Панкратьев день 2024: что нельзя делать 22 февраля?
Приметы на Панкратьев день 2024: что нельзя делать 22 февраля?
Православная церковь 22 февраля поминает священномученика Панкратия – одного из учеников первоверховного апостола Петра и преподобного Панкратия Печерского... 21.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-21T12:32+0400
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В народе 22 февраля называют Панкратьев день, с ним связано много примет и запретов. Что нельзя делать на Панкратьев день: о народных приметах 22 февраля читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Панкратьев день строить планы на будущее – они не сбудутся. Нельзя 22 февраля бездельничать и лениться – это плохая примета, удача отвернется от вас. В Панкратьев день нельзя ругаться и нецензурно выражаться – по приметам это может привлечь болезни. По народным приметам нельзя 22 февраля гулять после наступления темноты – можно повстречать нечистую силу и потерять душу. Нельзя поднимать в Панкратьев день что-либо на улице, особенно деньги – это плохая примета, вместе с чужой вещью можно поднять их болезни и невезучесть. Народные приметы По народным приметам обильных снегопадов не будет, но холод еще долго не отступит, если в Панкратьев день будет сильный мороз. Потеплеет, если стекла в Панкратьев день запотели в рамах, а если 22 февраля наступила оттепель – это верная примета, что похолодает, да и март месяц будет холодным. Весна наступит рано, если в Панкратьев день птицы ведут себя беспокойно, а если 22 февраля скребутся домашние животные – это примета, что теплые деньки наступят нескоро. По народным приметам год обещает быть урожайным, если к Панкратьеву дню выпало так много снега, что гнутся ветки деревьев. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Приметы на Панкратьев день 2024: что нельзя делать 22 февраля?
12:32 21.02.2024 (обновлено: 13:12 21.02.2024)
Православная церковь 22 февраля поминает священномученика Панкратия – одного из учеников первоверховного апостола Петра и преподобного Панкратия Печерского, чудотворца, жившего в XIII веке
В народе 22 февраля называют Панкратьев день, с ним связано много примет и запретов.
Что нельзя делать на Панкратьев день: о народных приметах 22 февраля читайте в Sputnik Грузия
.
По народным приметам нельзя в Панкратьев день строить планы на будущее – они не сбудутся.
Нельзя 22 февраля бездельничать и лениться – это плохая примета, удача отвернется от вас.
В Панкратьев день нельзя ругаться и нецензурно выражаться – по приметам это может привлечь болезни.
По народным приметам нельзя 22 февраля гулять после наступления темноты – можно повстречать нечистую силу и потерять душу.
Нельзя поднимать в Панкратьев день что-либо на улице, особенно деньги – это плохая примета, вместе с чужой вещью можно поднять их болезни и невезучесть.
По народным приметам обильных снегопадов не будет, но холод еще долго не отступит, если в Панкратьев день будет сильный мороз.
Потеплеет, если стекла в Панкратьев день запотели в рамах, а если 22 февраля наступила оттепель – это верная примета, что похолодает, да и март месяц будет холодным.
Весна наступит рано, если в Панкратьев день птицы ведут себя беспокойно, а если 22 февраля скребутся домашние животные – это примета, что теплые деньки наступят нескоро.
По народным приметам год обещает быть урожайным, если к Панкратьеву дню выпало так много снега, что гнутся ветки деревьев.
Материал подготовлен на основе открытых источников.