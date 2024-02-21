https://sputnik-georgia.ru/20240221/primety-na-pankratev-den-2024-chto-nelzya-delat-22-fevralya-286453415.html

Приметы на Панкратьев день 2024: что нельзя делать 22 февраля?

Приметы на Панкратьев день 2024: что нельзя делать 22 февраля?

Православная церковь 22 февраля поминает священномученика Панкратия – одного из учеников первоверховного апостола Петра и преподобного Панкратия Печерского... 21.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-21T12:32+0400

2024-02-21T12:32+0400

2024-02-21T13:12+0400

справки

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/17/284455827_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_79c48b14800ac1dc5e2674566cb7f6ef.jpg

В народе 22 февраля называют Панкратьев день, с ним связано много примет и запретов. Что нельзя делать на Панкратьев день: о народных приметах 22 февраля читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Панкратьев день строить планы на будущее – они не сбудутся. Нельзя 22 февраля бездельничать и лениться – это плохая примета, удача отвернется от вас. В Панкратьев день нельзя ругаться и нецензурно выражаться – по приметам это может привлечь болезни. По народным приметам нельзя 22 февраля гулять после наступления темноты – можно повстречать нечистую силу и потерять душу. Нельзя поднимать в Панкратьев день что-либо на улице, особенно деньги – это плохая примета, вместе с чужой вещью можно поднять их болезни и невезучесть. Народные приметы По народным приметам обильных снегопадов не будет, но холод еще долго не отступит, если в Панкратьев день будет сильный мороз. Потеплеет, если стекла в Панкратьев день запотели в рамах, а если 22 февраля наступила оттепель – это верная примета, что похолодает, да и март месяц будет холодным. Весна наступит рано, если в Панкратьев день птицы ведут себя беспокойно, а если 22 февраля скребутся домашние животные – это примета, что теплые деньки наступят нескоро. По народным приметам год обещает быть урожайным, если к Панкратьеву дню выпало так много снега, что гнутся ветки деревьев. Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки