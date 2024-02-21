https://sputnik-georgia.ru/20240221/progress-gruzii-vpechatlyaet---evrokomissar-286451658.html

Прогресс Грузии впечатляет – еврокомиссар

Прогресс Грузии впечатляет – еврокомиссар

Визит премьер-министра Грузии в Брюссель продолжается 21.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-21T11:03+0400

2024-02-21T11:03+0400

2024-02-21T11:53+0400

новости

грузия

европа

ираклий кобахидзе

жозеп боррель

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/10/285671763_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_7877c3c55c152db3e7e787fdfc7c9eb0.jpg

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Прогресс Грузии в сфере гражданской защиты впечатляет, написал Еврокомиссар по кризисным ситуациям Янез Ленарчич на своей странице в соцсети X. Еврокомиссар накануне встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и передал путеводитель по присоединению к Механизму гражданской защиты ЕС.По информации пресс-службы администрации правительства, на встрече стороны также обсудили реформы, проводимые Грузией на пути вступления в ЕС, а также прогресс, достигнутый страной в этом направлении. В свою очередь еврокомиссар подтвердил свою поддержку на пути интеграции Грузии в ЕС, а также поприветствовал шаги, предпринятые Грузией для присоединения к механизму гражданской защиты ЕС. Механизм гражданской защиты ЕС – это крупнейшая в мире система скоординированной международной помощи в чрезвычайных ситуациях. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее заявил, что до конца года Грузия и Евросоюз должны согласовать присоединение к Механизму гражданской защиты ЕС. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, европа, ираклий кобахидзе, жозеп боррель