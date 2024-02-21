https://sputnik-georgia.ru/20240221/progress-gruzii-vpechatlyaet---evrokomissar-286451658.html
Прогресс Грузии впечатляет – еврокомиссар
Прогресс Грузии впечатляет – еврокомиссар
Визит премьер-министра Грузии в Брюссель продолжается 21.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-21T11:03+0400
2024-02-21T11:03+0400
2024-02-21T11:53+0400
новости
грузия
европа
ираклий кобахидзе
жозеп боррель
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/10/285671763_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_7877c3c55c152db3e7e787fdfc7c9eb0.jpg
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Прогресс Грузии в сфере гражданской защиты впечатляет, написал Еврокомиссар по кризисным ситуациям Янез Ленарчич на своей странице в соцсети X. Еврокомиссар накануне встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и передал путеводитель по присоединению к Механизму гражданской защиты ЕС.По информации пресс-службы администрации правительства, на встрече стороны также обсудили реформы, проводимые Грузией на пути вступления в ЕС, а также прогресс, достигнутый страной в этом направлении. В свою очередь еврокомиссар подтвердил свою поддержку на пути интеграции Грузии в ЕС, а также поприветствовал шаги, предпринятые Грузией для присоединения к механизму гражданской защиты ЕС. Механизм гражданской защиты ЕС – это крупнейшая в мире система скоординированной международной помощи в чрезвычайных ситуациях. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее заявил, что до конца года Грузия и Евросоюз должны согласовать присоединение к Механизму гражданской защиты ЕС. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/10/285671763_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_752051c4b0f51c260b47b9e7ac6e6eb2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, европа, ираклий кобахидзе, жозеп боррель
новости, грузия, европа, ираклий кобахидзе, жозеп боррель
Прогресс Грузии впечатляет – еврокомиссар
11:03 21.02.2024 (обновлено: 11:53 21.02.2024)
Визит премьер-министра Грузии в Брюссель продолжается
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Прогресс Грузии в сфере гражданской защиты впечатляет, написал Еврокомиссар по кризисным ситуациям Янез Ленарчич на своей странице в соцсети X.
Еврокомиссар накануне встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и передал путеводитель по присоединению к Механизму гражданской защиты ЕС.
"Прогресс Грузии в наращивании своего потенциала гражданской защиты впечатляет. Сегодня я передал премьер-министру Ираклию Кобахидзе путеводитель по присоединению к механизму гражданской защиты ЕС. Первый шаг на пути к дальнейшему укреплению европейской системы борьбы со стихийными бедствиями", – написал Еврокомиссар.
По информации пресс-службы администрации правительства, на встрече стороны также обсудили реформы, проводимые Грузией на пути вступления в ЕС, а также прогресс, достигнутый страной в этом направлении.
В свою очередь еврокомиссар подтвердил свою поддержку на пути интеграции Грузии в ЕС, а также поприветствовал шаги, предпринятые Грузией для присоединения к механизму гражданской защиты ЕС.
Механизм гражданской защиты ЕС – это крупнейшая в мире система скоординированной международной помощи в чрезвычайных ситуациях.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее заявил, что до конца года Грузия и Евросоюз должны согласовать присоединение к Механизму гражданской защиты ЕС.