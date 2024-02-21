https://sputnik-georgia.ru/20240221/ramadan-2024-nachalo-i-konets-mesyatsa-musulmanskiy-kalendar-286462895.html

Рамадан 2024: начало и конец месяца, мусульманский календарь

Рамадан 2024: начало и конец месяца, мусульманский календарь

Приближается Рамадан – месяц поста и духовного очищения, он самый важный и почетный из 12 месяцев мусульманского календаря, в который был ниспослан Священный... 21.02.2024, Sputnik Грузия

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справки

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Дата начала месяца Рамадан каждый год сдвигается относительно григорианского календаря, так как мусульманский основан на лунном календаре, который на 11-12 дней короче солнечного. Когда будет Рамадан, начало и конец священного месяца по мусульманскому и григорианскому календарю, читайте в Sputnik Грузия. Когда будет Рамадан Рамадан, как и все остальные месяцы в мусульманском календаре, каждый год длится от 29 до 30 дней, поэтому в григорианском выпадает на разные числа. В 2024 году девятый месяц мусульманского календаря состоит из 30 дней. В отличии от григорианского календаря, в мусульманском сутки начинаются не в полночь, а с заходом солнца. Поэтому месяц Рамадан в 2024-м начнется 10 марта вечером и завершится 9 апреля с заходом солнца. Кстати, в разных мусульманских странах Рамадан может начинаться в разное время, что зависит от способа астрономического исчисления или прямого наблюдения за фазами Луны. Для последователей ислама, Рамадан – один из важных периодов в году, поэтому с началом священного месяца все правоверные, выполнив необходимые приготовления и религиозные обряды, начинают пост. Рамадан завершает Праздник Разговения, или Ид аль Фитр. Это второе по значению великое торжество у мусульман. Ид аль Фитр наступает первого числа месяца Шавваль и длится три дня. В 2024 году праздник начинается 10 апреля, вернее, 9 числа вечером. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2024

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справки