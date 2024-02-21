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Революционный план останется утопией – в партии власти Грузии раскрыли намерения оппозиции
Революционный план останется утопией – в партии власти Грузии раскрыли намерения оппозиции
Интервью бывшего начальника охраны Михаила Саакашвили Теймураза Джанашия обернулось скандалом 21.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-21T22:27+0400
2024-02-21T22:27+0400
2024-02-21T23:55+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Оппозиция во главе с партией "Единое национальное движение" попытается поднять перед выборами революционную волну, но их планы останутся утопией, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Депутат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое нацдвижение", бывший глава специальной государственной службы охраны Теймураз Джанашия заявил, что осужденный основатель партии, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили должен быть на свободе и иметь возможность принять участие "в политических предреволюционных процессах". По словам депутата, Джанашия практически проговорился и анонсировал планы оппозиции. Саакашвили, у которого уже годы как нет грузинского гражданства, решил включиться в предвыборную кампанию крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение". Это решение уже поддержали в партии. Между тем Саакашвили, как гражданин Украины, не имеет право заниматься какой-либо политической деятельностью в Грузии, а также осуществлять пожертвования в пользу партий. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Официальная предвыборная кампания стартует в августе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, мамука мдинарадзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, мамука мдинарадзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024
Революционный план останется утопией – в партии власти Грузии раскрыли намерения оппозиции
22:27 21.02.2024 (обновлено: 23:55 21.02.2024)
Интервью бывшего начальника охраны Михаила Саакашвили Теймураза Джанашия обернулось скандалом
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Оппозиция во главе с партией "Единое национальное движение" попытается поднять перед выборами революционную волну, но их планы останутся утопией, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
Депутат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое нацдвижение", бывший глава специальной государственной службы охраны Теймураз Джанашия заявил, что осужденный основатель партии, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили должен быть на свободе и иметь возможность принять участие "в политических предреволюционных процессах".
"Подсознание заставило Темура Джанашия сказать, что Саакашвили им нужен для предвыборных процессов. Это их план, но только план, который так и останется утопией", – сказал Мдинарадзе.
По словам депутата, Джанашия практически проговорился и анонсировал планы оппозиции.
"Перед выборами они собираются поднять какую-то революционную волну. Этот человек практически анонсировал предвыборные революционные процессы, и он проговорился", – сказал Мдинарадзе.
Саакашвили, у которого уже годы как нет грузинского гражданства, решил включиться в предвыборную кампанию крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение". Это решение уже поддержали в партии.
Между тем Саакашвили, как гражданин Украины, не имеет право заниматься какой-либо политической деятельностью в Грузии, а также осуществлять пожертвования в пользу партий.
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Официальная предвыборная кампания стартует в августе.