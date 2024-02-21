https://sputnik-georgia.ru/20240221/revolyutsionnyy-plan-ostanetsya-utopiey--v-partii-vlasti-gruzii-raskryli-namereniya-oppozitsii-286466813.html

Революционный план останется утопией – в партии власти Грузии раскрыли намерения оппозиции

Революционный план останется утопией – в партии власти Грузии раскрыли намерения оппозиции

Интервью бывшего начальника охраны Михаила Саакашвили Теймураза Джанашия обернулось скандалом 21.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-21T22:27+0400

2024-02-21T22:27+0400

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михаил саакашвили

мамука мдинарадзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Оппозиция во главе с партией "Единое национальное движение" попытается поднять перед выборами революционную волну, но их планы останутся утопией, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Депутат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое нацдвижение", бывший глава специальной государственной службы охраны Теймураз Джанашия заявил, что осужденный основатель партии, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили должен быть на свободе и иметь возможность принять участие "в политических предреволюционных процессах". По словам депутата, Джанашия практически проговорился и анонсировал планы оппозиции. Саакашвили, у которого уже годы как нет грузинского гражданства, решил включиться в предвыборную кампанию крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение". Это решение уже поддержали в партии. Между тем Саакашвили, как гражданин Украины, не имеет право заниматься какой-либо политической деятельностью в Грузии, а также осуществлять пожертвования в пользу партий. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Официальная предвыборная кампания стартует в августе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, мамука мдинарадзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024