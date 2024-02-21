https://sputnik-georgia.ru/20240221/unikalnaya-vystavka-gruzinskoy-srednevekovoy-zhivopisi-v-moskve---video-286456000.html
Уникальная выставка грузинской средневековой живописи в Москве – видео
Уникальная выставка грузинской средневековой живописи в Москве – видео
Копии средневековых икон и фресок из храмов Грузии и России выставлены в Третьяковской галерее Москвы. Как проходит выставка, смотрите в видео Sputnik Грузия 21.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-21T14:03+0400
2024-02-21T14:03+0400
2024-02-21T14:10+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
россия
грузия
выставка
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/15/286455641_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_30f6af74ae0c3f788f01c1a5c967ff93.jpg
Уникальная коллекция работ художника-реставратора Адольфа Овчинникова напоминает о том, как много общего остается между двумя православными народами."Грузинская культура – часть нашей жизни. В этом смысле я думаю, что и для Грузии русская культура – это не нечто слишком далекое, заграничное. Я думаю, что культурные связи надо восстанавливать", – сказал @SputnikLive спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/15/286455641_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_c48217a7ca7337e3814a50e8dc07fc54.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, россия, грузия, выставка, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, россия, грузия, выставка, видео
Уникальная выставка грузинской средневековой живописи в Москве – видео
14:03 21.02.2024 (обновлено: 14:10 21.02.2024)
Копии средневековых икон и фресок из храмов Грузии и России выставлены в Третьяковской галерее Москвы. Как проходит выставка, смотрите в видео Sputnik Грузия
Уникальная коллекция работ художника-реставратора Адольфа Овчинникова напоминает о том, как много общего остается между двумя православными народами.
"Грузинская культура – часть нашей жизни. В этом смысле я думаю, что и для Грузии русская культура – это не нечто слишком далекое, заграничное. Я думаю, что культурные связи надо восстанавливать", – сказал @SputnikLive спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.