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Уникальная выставка грузинской средневековой живописи в Москве – видео

Уникальная выставка грузинской средневековой живописи в Москве – видео

Копии средневековых икон и фресок из храмов Грузии и России выставлены в Третьяковской галерее Москвы. Как проходит выставка, смотрите в видео Sputnik Грузия 21.02.2024, Sputnik Грузия

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Уникальная коллекция работ художника-реставратора Адольфа Овчинникова напоминает о том, как много общего остается между двумя православными народами."Грузинская культура – часть нашей жизни. В этом смысле я думаю, что и для Грузии русская культура – это не нечто слишком далекое, заграничное. Я думаю, что культурные связи надо восстанавливать", – сказал @SputnikLive спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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