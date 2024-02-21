https://sputnik-georgia.ru/20240221/zhitelya-tbilisi-prigovorili-k-18-godam-tyurmy-za-popytku-ubiystva-dolzhnika-286461891.html

Жителя Тбилиси приговорили к 18 годам тюрьмы за попытку убийства должника

Жителя Тбилиси приговорили к 18 годам тюрьмы за попытку убийства должника

Конфликт на почве денег завершился кровопролитием 21.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-21T19:46+0400

2024-02-21T19:46+0400

2024-02-21T19:46+0400

происшествия

грузия

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тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 21 фев – Sputnik. Тбилисский городской суд признал жителя столицы виновным в попытке убийства должника и приговорил к 18 годам тюрьмы, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. На суде было доказано, что 12 июня 2023 года обвиняемый встретил должника на улице Хетагурова в Тбилиси и нанес потерпевшему опасные для жизни ранения ножом. Мотивом послужило то, что потерпевший не вернул ему долг. Пострадавшего удалось спасти в результате своевременно оказанной медицинской помощи. В тот же день правоохранители задержали обвиняемого. Ему было предъявлено обвинение в попытке убийства, совершенной из корыстных побуждений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, тбилисский городской суд