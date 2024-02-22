Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240222/286475889.html
Подводные танцоры и китовый скелет: победители Underwater Photographer of the Year 2024
Подводные танцоры и китовый скелет: победители Underwater Photographer of the Year 2024
В Британии объявлены результаты престижной международной премии в области подводной фотографии Underwater Photographer Of The Year 2024. Смотрите в фотоленте... 22.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-22T11:54+0400
2024-02-22T11:54+0400
мультимедиа
фотография
новости в фотографиях
в мире
фотоконкурс
животные
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/16/286477247_0:41:3339:1919_1920x0_80_0_0_af25ca9bea96bae8cbb88f47cce4fa20.jpg
Необузданная водная стихия, обитатели морей и океанов, авантюризм и мастерство фотографа. Все это делает подводную съемку очень увлекательной и разнообразной. Смотрите, что удалось запечатлеть лучшим подводным фотографам 2024 года в самых разных частях света.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/16/286477247_608:0:3339:2048_1920x0_80_0_0_fac99b1304d9f025775bd79dc360ec95.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, в мире, фотоконкурс, животные
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, в мире, фотоконкурс, животные

Подводные танцоры и китовый скелет: победители Underwater Photographer of the Year 2024

11:54 22.02.2024
Подписаться
В Британии объявлены результаты престижной международной премии в области подводной фотографии Underwater Photographer Of The Year 2024. Смотрите в фотоленте Sputnik удивительные работы
Необузданная водная стихия, обитатели морей и океанов, авантюризм и мастерство фотографа. Все это делает подводную съемку очень увлекательной и разнообразной. Смотрите, что удалось запечатлеть лучшим подводным фотографам 2024 года в самых разных частях света.
© photo : Alex Dawson/UPY2024

Снимок "Китовые кости" шведского фотографа Алекса Доусона.

Снимок &quot;Китовые кости&quot; шведского фотографа Алекса Доусона. - Sputnik Грузия
1/12
© photo : Alex Dawson/UPY2024

Снимок "Китовые кости" шведского фотографа Алекса Доусона.

© photo : JingGong Zhang/UPY2024

Снимок "Из уст в уста" китайского фотографа ЦзинГонг Чжана, занявший второе место в категории "Поведение".

Снимок &quot;Из уст в уста&quot; китайского фотографа ЦзинГонг Чжана, занявший второе место в категории &quot;Поведение&quot;. - Sputnik Грузия
2/12
© photo : JingGong Zhang/UPY2024

Снимок "Из уст в уста" китайского фотографа ЦзинГонг Чжана, занявший второе место в категории "Поведение".

© photo : Nuno Sá/UPY2024

Снимок "Спасение Голиафа" португальского фотографа Нуно Са, ставшего победителем в номинации "Фонд спасения наших морей".

Снимок &quot;Спасение Голиафа&quot; португальского фотографа Нуно Са, ставшего победителем в номинации &quot;Фонд спасения наших морей&quot;. - Sputnik Грузия
3/12
© photo : Nuno Sá/UPY2024

Снимок "Спасение Голиафа" португальского фотографа Нуно Са, ставшего победителем в номинации "Фонд спасения наших морей".

© photo : Lisa Stengel/UPY2024

Снимок "Окно возможностей" американского фотографа Лизы Стенгель.

Снимок &quot;Окно возможностей&quot; американского фотографа Лизы Стенгель. - Sputnik Грузия
4/12
© photo : Lisa Stengel/UPY2024

Снимок "Окно возможностей" американского фотографа Лизы Стенгель.

© photo : Martin Broen/UPY2024

Снимок "Танки вождя" американского фотографа Мартина Броена, победивший в категории "Затонувшие корабли".

Снимок &quot;Танки вождя&quot; американского фотографа Мартина Броена, победивший в категории &quot;Затонувшие корабли&quot;. - Sputnik Грузия
5/12
© photo : Martin Broen/UPY2024

Снимок "Танки вождя" американского фотографа Мартина Броена, победивший в категории "Затонувшие корабли".

© photo : Byron Conory/UPY2024

Снимок "Дабл Пигмей" исландского фотографа Байрона Конори, занявший третье место в категории "Макросъемка".

Снимок &quot;Дабл Пигмей&quot; исландского фотографа Байрона Конори, занявший третье место в категории &quot;Макросъемка&quot;. - Sputnik Грузия
6/12
© photo : Byron Conory/UPY2024

Снимок "Дабл Пигмей" исландского фотографа Байрона Конори, занявший третье место в категории "Макросъемка".

© photo : Jasmine Skye Smith/UPY2024

Снимок "Танцоры на воде" австралийского фотографа Жасмин Скай Смит.

Снимок &quot;Танцоры на воде&quot; австралийского фотографа Жасмин Скай Смит. - Sputnik Грузия
7/12
© photo : Jasmine Skye Smith/UPY2024

Снимок "Танцоры на воде" австралийского фотографа Жасмин Скай Смит.

© photo : Talia Greis/UPY2024

Снимок "Абстрактный портрет пузатого морского конька" австралийского фотографа Талии Грейс.

Снимок &quot;Абстрактный портрет пузатого морского конька&quot; австралийского фотографа Талии Грейс. - Sputnik Грузия
8/12
© photo : Talia Greis/UPY2024

Снимок "Абстрактный портрет пузатого морского конька" австралийского фотографа Талии Грейс.

© photo : Rafael Fernandez Caballero/UPY2024

Снимок "Связь с серыми китами" испанского фотографа Рафаэля Фернандеса Кабальеро.

Снимок &quot;Связь с серыми китами&quot; испанского фотографа Рафаэля Фернандеса Кабальеро. - Sputnik Грузия
9/12
© photo : Rafael Fernandez Caballero/UPY2024

Снимок "Связь с серыми китами" испанского фотографа Рафаэля Фернандеса Кабальеро.

© photo : Jenny Stock/UPY2024

Снимок "Звездное притяжение" британского фотографа Дженни Сток.

Снимок &quot;Звездное притяжение&quot; британского фотографа Дженни Сток. - Sputnik Грузия
10/12
© photo : Jenny Stock/UPY2024

Снимок "Звездное притяжение" британского фотографа Дженни Сток.

© photo : Enrico Somogyi/UPY2024

Снимок "В огне" немецкого фотографа Энрико Шомодьи.

Снимок &quot;В огне&quot; немецкого фотографа Энрико Шомодьи. - Sputnik Грузия
11/12
© photo : Enrico Somogyi/UPY2024

Снимок "В огне" немецкого фотографа Энрико Шомодьи.

© photo : Rafael Fernandez Caballero/UPY2024

Снимок "Связь с серым китом" испанского фотографа Рафаэля Фернандеса Кабальеро.

Снимок &quot;Связь с серым китом&quot; испанского фотографа Рафаэля Фернандеса Кабальеро. - Sputnik Грузия
12/12
© photo : Rafael Fernandez Caballero/UPY2024

Снимок "Связь с серым китом" испанского фотографа Рафаэля Фернандеса Кабальеро.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0