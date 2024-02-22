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Подводные танцоры и китовый скелет: победители Underwater Photographer of the Year 2024

Подводные танцоры и китовый скелет: победители Underwater Photographer of the Year 2024

В Британии объявлены результаты престижной международной премии в области подводной фотографии Underwater Photographer Of The Year 2024. Смотрите в фотоленте... 22.02.2024, Sputnik Грузия

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Необузданная водная стихия, обитатели морей и океанов, авантюризм и мастерство фотографа. Все это делает подводную съемку очень увлекательной и разнообразной. Смотрите, что удалось запечатлеть лучшим подводным фотографам 2024 года в самых разных частях света.

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