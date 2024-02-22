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Подводные танцоры и китовый скелет: победители Underwater Photographer of the Year 2024
Подводные танцоры и китовый скелет: победители Underwater Photographer of the Year 2024
В Британии объявлены результаты престижной международной премии в области подводной фотографии Underwater Photographer Of The Year 2024. Смотрите в фотоленте... 22.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-22T11:54+0400
2024-02-22T11:54+0400
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Необузданная водная стихия, обитатели морей и океанов, авантюризм и мастерство фотографа. Все это делает подводную съемку очень увлекательной и разнообразной. Смотрите, что удалось запечатлеть лучшим подводным фотографам 2024 года в самых разных частях света.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, в мире, фотоконкурс, животные
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, в мире, фотоконкурс, животные
Подводные танцоры и китовый скелет: победители Underwater Photographer of the Year 2024
В Британии объявлены результаты престижной международной премии в области подводной фотографии Underwater Photographer Of The Year 2024. Смотрите в фотоленте Sputnik удивительные работы
Необузданная водная стихия, обитатели морей и океанов, авантюризм и мастерство фотографа. Все это делает подводную съемку очень увлекательной и разнообразной. Смотрите, что удалось запечатлеть лучшим подводным фотографам 2024 года в самых разных частях света.
Снимок "Китовые кости" шведского фотографа Алекса Доусона.
© photo : JingGong Zhang/UPY2024
Снимок "Из уст в уста" китайского фотографа ЦзинГонг Чжана, занявший второе место в категории "Поведение".
Снимок "Из уст в уста" китайского фотографа ЦзинГонг Чжана, занявший второе место в категории "Поведение".
© photo : Nuno Sá/UPY2024
Снимок "Спасение Голиафа" португальского фотографа Нуно Са, ставшего победителем в номинации "Фонд спасения наших морей".
Снимок "Спасение Голиафа" португальского фотографа Нуно Са, ставшего победителем в номинации "Фонд спасения наших морей".
Снимок "Окно возможностей" американского фотографа Лизы Стенгель.
© photo : Martin Broen/UPY2024
Снимок "Танки вождя" американского фотографа Мартина Броена, победивший в категории "Затонувшие корабли".
Снимок "Танки вождя" американского фотографа Мартина Броена, победивший в категории "Затонувшие корабли".
© photo : Byron Conory/UPY2024
Снимок "Дабл Пигмей" исландского фотографа Байрона Конори, занявший третье место в категории "Макросъемка".
Снимок "Дабл Пигмей" исландского фотографа Байрона Конори, занявший третье место в категории "Макросъемка".
Снимок "Танцоры на воде" австралийского фотографа Жасмин Скай Смит.
© photo : Talia Greis/UPY2024
Снимок "Абстрактный портрет пузатого морского конька" австралийского фотографа Талии Грейс.
Снимок "Абстрактный портрет пузатого морского конька" австралийского фотографа Талии Грейс.
Снимок "Связь с серыми китами" испанского фотографа Рафаэля Фернандеса Кабальеро.
Снимок "Звездное притяжение" британского фотографа Дженни Сток.
Снимок "В огне" немецкого фотографа Энрико Шомодьи.
Снимок "Связь с серым китом" испанского фотографа Рафаэля Фернандеса Кабальеро.