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Абсолютная ложь – депутат о том, что Грузию покинули 800 тыс граждан
Абсолютная ложь – депутат о том, что Грузию покинули 800 тыс граждан
Оппозиционный депутат обвинил власти в демографическом кризисе в Грузии 22.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-22T12:54+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе ухватился за информацию, что 800 тысяч граждан покинули Грузию, но это абсолютная ложь, заявил один из лидеров общественной организации "Сила народа", депутат Дмитрий Хундадзе в эфире телекомпании "Имеди". Вашадзе во время выступления в парламенте министра финансов Лаши Хуцишвили заявил, что с 2012 года, начала правления "Грузинской мечты", из-за тяжелого экономического положения страну покинули более 800 тысяч граждан. По его словам, по той же причине до критического минимума опустилась рождаемость в стране – в 2022 году родилось 42 тысячи детей.По его словам, с 2012 года страну покинули 800 тысяч граждан, но это не значит, что никто из них не вернулся. Как пояснил депутат, в эту цифру входят те люди, которые поехали за границу на лечение, учебу и работу, а также с туристической целью. По его словам, во времена правления "Единого национального движения" данные были в шесть раз хуже, чем сегодня, с точки зрения миграции. По последним данным на 1 сентября 2023 года на консульском учете состояло 62 598 граждан Грузии, хотя по неофициальным данным за границей проживает от несколько сотен тысяч до миллиона.Численность населения Грузии, по данным на 1 января 2023 года, составила 3 миллиона 736,4 тысячи человек, что на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, георгий вашадзе, дмитрий хундадзе, единое национальное движение, политика
Абсолютная ложь – депутат о том, что Грузию покинули 800 тыс граждан
12:54 22.02.2024 (обновлено: 14:17 22.02.2024)
Оппозиционный депутат обвинил власти в демографическом кризисе в Грузии
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе ухватился за информацию, что 800 тысяч граждан покинули Грузию, но это абсолютная ложь, заявил один из лидеров общественной организации "Сила народа", депутат Дмитрий Хундадзе в эфире телекомпании "Имеди".
Вашадзе во время выступления в парламенте министра финансов Лаши Хуцишвили заявил, что с 2012 года, начала правления "Грузинской мечты", из-за тяжелого экономического положения страну покинули более 800 тысяч граждан. По его словам, по той же причине до критического минимума опустилась рождаемость в стране – в 2022 году родилось 42 тысячи детей.
"Оппозиция использует дезинформацию для стимулирования вражды, для обмана избирателей не только нереальными обещаниями, например, пенсия 1 тыс. лари уже стала предметом насмешек и в самой оппозиции, но и дезинформацией. Например, Георгий Вашадзе ухватился за тот факт, что 800 тысяч граждан покинули страну. Это абсолютная ложь", – сказал Хундадзе.
По его словам, с 2012 года страну покинули 800 тысяч граждан, но это не значит, что никто из них не вернулся.
"Сам Вашадзе уже несколько раз побывал в этих 800 тысячах", – подчеркнул Хундадзе.
Как пояснил депутат, в эту цифру входят те люди, которые поехали за границу на лечение, учебу и работу, а также с туристической целью.
По его словам, во времена правления "Единого национального движения" данные были в шесть раз хуже, чем сегодня, с точки зрения миграции.
"За время их правления страну покинули и не вернулись 247 тысяч граждан", – сказал Хундадзе.
По последним данным на 1 сентября 2023 года на консульском учете состояло 62 598 граждан Грузии, хотя по неофициальным данным за границей проживает от несколько сотен тысяч до миллиона.
Численность населения Грузии, по данным на 1 января 2023 года, составила 3 миллиона 736,4 тысячи человек, что на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>