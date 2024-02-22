https://sputnik-georgia.ru/20240222/absolyutnaya-lozh---deputat-o-tom-chto-gruziyu-pokinuli-800-tys-grazhdan-286479482.html

Абсолютная ложь – депутат о том, что Грузию покинули 800 тыс граждан

Абсолютная ложь – депутат о том, что Грузию покинули 800 тыс граждан

Оппозиционный депутат обвинил власти в демографическом кризисе в Грузии 22.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-22T12:54+0400

2024-02-22T12:54+0400

2024-02-22T14:17+0400

новости

грузия

георгий вашадзе

дмитрий хундадзе

единое национальное движение

политика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23353/80/233538088_0:19:1610:925_1920x0_80_0_0_8f2abe2710a07dfc1872c6cb5b012e3e.jpg

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе ухватился за информацию, что 800 тысяч граждан покинули Грузию, но это абсолютная ложь, заявил один из лидеров общественной организации "Сила народа", депутат Дмитрий Хундадзе в эфире телекомпании "Имеди". Вашадзе во время выступления в парламенте министра финансов Лаши Хуцишвили заявил, что с 2012 года, начала правления "Грузинской мечты", из-за тяжелого экономического положения страну покинули более 800 тысяч граждан. По его словам, по той же причине до критического минимума опустилась рождаемость в стране – в 2022 году родилось 42 тысячи детей.По его словам, с 2012 года страну покинули 800 тысяч граждан, но это не значит, что никто из них не вернулся. Как пояснил депутат, в эту цифру входят те люди, которые поехали за границу на лечение, учебу и работу, а также с туристической целью. По его словам, во времена правления "Единого национального движения" данные были в шесть раз хуже, чем сегодня, с точки зрения миграции. По последним данным на 1 сентября 2023 года на консульском учете состояло 62 598 граждан Грузии, хотя по неофициальным данным за границей проживает от несколько сотен тысяч до миллиона.Численность населения Грузии, по данным на 1 января 2023 года, составила 3 миллиона 736,4 тысячи человек, что на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, георгий вашадзе, дмитрий хундадзе, единое национальное движение, политика