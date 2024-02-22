https://sputnik-georgia.ru/20240222/glava-federatsii-futbola-gruzii-mozhet-vozglavit-uefa--286468240.html

Глава Федерации футбола Грузии может возглавить УЕФА?

Глава Федерации футбола Грузии может возглавить УЕФА?

В прошлом году Леван Кобиашвили стал членом исполкома УЕФА 22.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-22T00:34+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Александра Чеферина на посту президента УЕФА может заменить президент Федерации футбола Грузии, бывший капитан национальной сборной Леван Кобиашвили, сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на британскую газету The Guardian. Заявление Чеферина о том, что он не будет баллотироваться на четвертый срок, подогрело споры о будущем организации. Среди кандидатов на пост президента УЕФА президент Португальской федерации футбола Фернандо Гомеш, который пользуется большим уважением, но в год выборов ему исполнится 75 лет, а также член Совета ФИФА румын Разван Бурлану. Что касается Левана Кобиашвили, то в 2023 году он стал членом исполкома УЕФА. Кобиашвили получил 40 голосов делегатов из 55. Президент УЕФА, а также члены исполкома были избраны сроком на четыре года.Известно, что Кобиашвили является близким соратником Чеферина. Бывший капитан сборной Грузии (100 матчей в сборной) возглавляет ФФГ с 2015 года. В тертий раз он был избран главой ФФГ 4 февраля 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, леван кобиашвили, александр чеферин, уефа, ффг, the guardian