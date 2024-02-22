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Глава Федерации футбола Грузии может возглавить УЕФА?
Глава Федерации футбола Грузии может возглавить УЕФА?
В прошлом году Леван Кобиашвили стал членом исполкома УЕФА 22.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-22T00:34+0400
2024-02-22T00:34+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Александра Чеферина на посту президента УЕФА может заменить президент Федерации футбола Грузии, бывший капитан национальной сборной Леван Кобиашвили, сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на британскую газету The Guardian. Заявление Чеферина о том, что он не будет баллотироваться на четвертый срок, подогрело споры о будущем организации. Среди кандидатов на пост президента УЕФА президент Португальской федерации футбола Фернандо Гомеш, который пользуется большим уважением, но в год выборов ему исполнится 75 лет, а также член Совета ФИФА румын Разван Бурлану. Что касается Левана Кобиашвили, то в 2023 году он стал членом исполкома УЕФА. Кобиашвили получил 40 голосов делегатов из 55. Президент УЕФА, а также члены исполкома были избраны сроком на четыре года.Известно, что Кобиашвили является близким соратником Чеферина. Бывший капитан сборной Грузии (100 матчей в сборной) возглавляет ФФГ с 2015 года. В тертий раз он был избран главой ФФГ 4 февраля 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, леван кобиашвили, александр чеферин, уефа, ффг, the guardian
спорт, грузия, новости, леван кобиашвили, александр чеферин, уефа, ффг, the guardian
Глава Федерации футбола Грузии может возглавить УЕФА?
00:34 22.02.2024 (обновлено: 00:58 22.02.2024)
В прошлом году Леван Кобиашвили стал членом исполкома УЕФА
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Александра Чеферина на посту президента УЕФА может заменить президент Федерации футбола Грузии, бывший капитан национальной сборной Леван Кобиашвили, сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на британскую газету The Guardian.
Заявление Чеферина о том, что он не будет баллотироваться на четвертый срок, подогрело споры о будущем организации.
Среди кандидатов на пост президента УЕФА президент Португальской федерации футбола Фернандо Гомеш, который пользуется большим уважением, но в год выборов ему исполнится 75 лет, а также член Совета ФИФА румын Разван Бурлану.
Что касается Левана Кобиашвили, то в 2023 году он стал членом исполкома УЕФА. Кобиашвили получил 40 голосов делегатов из 55. Президент УЕФА, а также члены исполкома были избраны сроком на четыре года.
Известно, что Кобиашвили является близким соратником Чеферина.
Бывший капитан сборной Грузии (100 матчей в сборной) возглавляет ФФГ с 2015 года. В тертий раз он был избран главой ФФГ 4 февраля 2023 года.