https://sputnik-georgia.ru/20240222/grazhdan-irana-ne-diskriminiruyut-v-gruzii--minyust-286469185.html

Граждан Ирана не дискриминируют в Грузии – Минюст

Граждан Ирана не дискриминируют в Грузии – Минюст

В 2023 году право на проживание в Грузии получили более 3800 граждан Ирана 22.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-22T10:06+0400

2024-02-22T10:06+0400

2024-02-22T10:06+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Решение о предоставлении гражданам Ирана вида на жительство принимается в соответствии с законодательством Грузии, как и в отношении граждан других стран, говорится в сообщении Агентства развития государственных услуг министерства юстиции. Ряд оппозиционных СМИ подняли тему о большом количестве отказов в ВНЖ гражданам Ирана в отличие от граждан других стран, заявив о дискриминации. По данным Агентства, в 2023 году право на проживание в Грузии получили более 3811 граждан Ирана. Что касается отказов, то Агентство гражданских сервисов поясняет, что отдельные граждане Ирана, которым было отказано в праве жить в Грузии, были связаны с нелегальными схемами, разработанными так называемыми посредническими компаниями или частными лицами. Агентство призвало граждан Ирана не пользоваться такими незаконными услугами, а обращаться и получать информацию по любому важному для них вопросу в Агентстве по развитию государственных услуг Минюста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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