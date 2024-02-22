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Граждан Ирана не дискриминируют в Грузии – Минюст
Граждан Ирана не дискриминируют в Грузии – Минюст
В 2023 году право на проживание в Грузии получили более 3800 граждан Ирана 22.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-22T10:06+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Решение о предоставлении гражданам Ирана вида на жительство принимается в соответствии с законодательством Грузии, как и в отношении граждан других стран, говорится в сообщении Агентства развития государственных услуг министерства юстиции. Ряд оппозиционных СМИ подняли тему о большом количестве отказов в ВНЖ гражданам Ирана в отличие от граждан других стран, заявив о дискриминации. По данным Агентства, в 2023 году право на проживание в Грузии получили более 3811 граждан Ирана. Что касается отказов, то Агентство гражданских сервисов поясняет, что отдельные граждане Ирана, которым было отказано в праве жить в Грузии, были связаны с нелегальными схемами, разработанными так называемыми посредническими компаниями или частными лицами. Агентство призвало граждан Ирана не пользоваться такими незаконными услугами, а обращаться и получать информацию по любому важному для них вопросу в Агентстве по развитию государственных услуг Минюста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, иран
грузия, новости, общество, иран
Граждан Ирана не дискриминируют в Грузии – Минюст
В 2023 году право на проживание в Грузии получили более 3800 граждан Ирана
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Решение о предоставлении гражданам Ирана вида на жительство принимается в соответствии с законодательством Грузии, как и в отношении граждан других стран, говорится в сообщении Агентства развития государственных услуг министерства юстиции.
Ряд оппозиционных СМИ подняли тему о большом количестве отказов в ВНЖ гражданам Ирана в отличие от граждан других стран, заявив о дискриминации.
"Государственные органы, участвующие в миграционных процессах, в том числе Агентство развития государственных услуг министерства юстиции, рассматривают дела желающих получить право на проживание в Грузии и принимают решения в строгом порядке с соблюдением требований действующего законодательства без какого-либо дискриминационного подхода", – говорится в сообщении.
По данным Агентства, в 2023 году право на проживание в Грузии получили более 3811 граждан Ирана.
Что касается отказов, то Агентство гражданских сервисов поясняет, что отдельные граждане Ирана, которым было отказано в праве жить в Грузии, были связаны с нелегальными схемами, разработанными так называемыми посредническими компаниями или частными лицами.
"Так называемые "посредники" дают ложные обещания за определенное вознаграждение, готовят фиктивные документы для иранских граждан и стремятся ввести в заблуждение государственные органы", – поясняет Агентство.
Агентство призвало граждан Ирана не пользоваться такими незаконными услугами, а обращаться и получать информацию по любому важному для них вопросу в Агентстве по развитию государственных услуг Минюста.