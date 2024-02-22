https://sputnik-georgia.ru/20240222/indeks-korruptsii-v-gruzii-uluchshen-posle-prikhoda-ivanishvili--mamradze-286472410.html

Индекс коррупции в Грузии улучшен после прихода Иванишвили – Мамрадзе

Индекс коррупции в Грузии улучшен после прихода Иванишвили – Мамрадзе

Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили признался, что контролирует правительство, но это помогло улучшить... 22.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-22T10:21+0400

2024-02-22T10:21+0400

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Об этом заявил директор Института стратегии управления, бывший глава госканцелярии правительства Грузии Петре Мамрадзе в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."В 2018 и в 2020 годах он (Иванишвили, прим.) говорил, что, к сожалению, в нашем обществе нет того фундамента, у общества нет навыков и силы, чтобы контролировать то самое свое правительство, которое оно же и выбирает. Он совершенно искренне говорил, что сам никогда не управлял, но пытается контролировать правительство, заменить эту функцию общества, которое пока не способно это исполнить. И результат пока что удивительный. Коррупционный индекс страны на удивление хорош. И 12 стран Евросоюза, если не больше, обладают худшими Индексами, а по эффективности правительства мы опережаем 17 стран Евросоюза", – заявил Мамрадзе.Грузия считается одной из успешных стран по борьбе с коррупцией.В "Индексе верховенства закона" World Justice Project в 2023 году, где учитывается такой ведущий фактор, как свобода от коррупции, Грузия заняла 33 место в мире среди 20 лучших стран Европы и первое место – в регионе Восточной Европы и Центральной Азии.Согласно "Отчету о глобальной конкурентоспособности" Всемирного экономического форума, в рейтинге борьбы с коррупцией Грузия занимает 20 место в мире, 11 место в Европе и 2 место среди постсоветских стран, опережая многие страны-члены ЕС и НАТО.

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