https://sputnik-georgia.ru/20240222/kogda-v-gruzii-nachnetsya-reforma-naloga-na-imuschestvo--otvet-minfina-286468398.html

Когда в Грузии начнется реформа налога на имущество – ответ Минфина

Когда в Грузии начнется реформа налога на имущество – ответ Минфина

Сейчас в Грузии налогом на имущество облагаются те, чей годовой доход превышает 40 тысяч лари 22.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-22T09:00+0400

2024-02-22T09:00+0400

2024-02-22T09:00+0400

грузия

новости

экономика

министерство финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Публичное обсуждение реформы налога на имущество начнется после консультаций с местными властями в регионах страны, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили. На сегодняшний день налогом на имущество облагаются те, чей годовой доход превышает 40 тысяч лари (около 15 тыс. долларов). Минфин в 2023 году анонсировал реформу, согласно которой налог на имущество больше не будет зависеть от уровня доходов. Министр пояснил, что работа с районами страны важна, так как налог на имущество идет в муниципальные бюджеты. Ранее министерство заявляло, что согласно реформе налог на имущество будет зависеть от площади, которую будут иметь компании или частные лица, а стоимость самого имущества будет определяться с учетом конкретных зон и стоимости квадратных метров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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