https://sputnik-georgia.ru/20240222/kogda-v-gruzii-nachnetsya-reforma-naloga-na-imuschestvo--otvet-minfina-286468398.html
Когда в Грузии начнется реформа налога на имущество – ответ Минфина
Когда в Грузии начнется реформа налога на имущество – ответ Минфина
Сейчас в Грузии налогом на имущество облагаются те, чей годовой доход превышает 40 тысяч лари 22.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-22T09:00+0400
2024-02-22T09:00+0400
2024-02-22T09:00+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Публичное обсуждение реформы налога на имущество начнется после консультаций с местными властями в регионах страны, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили. На сегодняшний день налогом на имущество облагаются те, чей годовой доход превышает 40 тысяч лари (около 15 тыс. долларов). Минфин в 2023 году анонсировал реформу, согласно которой налог на имущество больше не будет зависеть от уровня доходов. Министр пояснил, что работа с районами страны важна, так как налог на имущество идет в муниципальные бюджеты. Ранее министерство заявляло, что согласно реформе налог на имущество будет зависеть от площади, которую будут иметь компании или частные лица, а стоимость самого имущества будет определяться с учетом конкретных зон и стоимости квадратных метров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, министерство финансов грузии
грузия, новости, экономика, министерство финансов грузии
Когда в Грузии начнется реформа налога на имущество – ответ Минфина
Сейчас в Грузии налогом на имущество облагаются те, чей годовой доход превышает 40 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Публичное обсуждение реформы налога на имущество начнется после консультаций с местными властями в регионах страны, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.
На сегодняшний день налогом на имущество облагаются те, чей годовой доход превышает 40 тысяч лари (около 15 тыс. долларов). Минфин в 2023 году анонсировал реформу, согласно которой налог на имущество больше не будет зависеть от уровня доходов.
"Реформа должна быть принята всеми муниципалитетами. Я думаю, что вскоре мы должны получить окончательные результаты оценки ее воздействия на каждый муниципалитет, и после вынесем реформу на публичное обсуждение", – сказал Хуцишвили.
Министр пояснил, что работа с районами страны важна, так как налог на имущество идет в муниципальные бюджеты.
"Налог на имущество – сумма, идущая в местные бюджеты. Мы рассчитали оценку воздействия и теперь рассчитываем влияние на каждый из муниципалитетов, откуда должна компенсироваться та или иная часть. Это достаточно трудоемкая и детальная работа", – сказал Хуцишвили.
Ранее министерство заявляло, что согласно реформе налог на имущество будет зависеть от площади, которую будут иметь компании или частные лица, а стоимость самого имущества будет определяться с учетом конкретных зон и стоимости квадратных метров.