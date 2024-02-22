https://sputnik-georgia.ru/20240222/kvaratskheliya-ne-khvatilo-iskry---novyy-trener-napoli-obyasnil-prichinu-zameny-gruzina-286482395.html

Кварацхелия не хватило искры – новый тренер "Наполи" объяснил причину замены грузина

Кварацхелия не хватило искры – новый тренер "Наполи" объяснил причину замены грузина

При этом тренер подчеркнул, что Кварацхелия – игрок топ-уровня 22.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-22T15:05+0400

2024-02-22T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Новый тренер "Наполи" Франческо Кальцона заменил Хвичу Кварацхелия на 68-й минуте матча 1/8 Лиги чемпионов против "Барселоны", потому что игроку не хватало искры, рассказал наставник на послематчевой пресс-конференции. Матч "Наполи" – "Барселона" завершился со счетом 1:1. Ворота каталонцев поразил вернувшийся в команду после двухмесячного перерыва из-за игр в Кубке Африки Виктор Осимхен, а сравнял счет Роберт Левандовски. По словам нового тренера партенопейцев, на поле будут те игроки, которые хорошо работают. "Я не смотрю на имена", – сказал Кальцона. В качестве примера "великолепной игры" в матче против каталонцев он привел Маттео Политано. В конце пресс-конференции Кальцона все-таки добавил, что в целом остался доволен игрой Кварацхелия. По информации итальянских СМИ, Кварацхелия после замены не пожал руку новому тренеру и свел контакт с ним до минимума. Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 12 марта. Возглавлявший сборную Словакии Франческо Кальцона сменил Вальтера Маццарри на посту главного тренера итальянского "Наполи" в середине февраля. Это вторая смена наставника неаполитанцами в текущем сезоне. Ранее команда распрощалась с Руди Гарсиа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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