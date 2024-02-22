https://sputnik-georgia.ru/20240222/kvaratskheliya-ne-khvatilo-iskry---novyy-trener-napoli-obyasnil-prichinu-zameny-gruzina-286482395.html
Кварацхелия не хватило искры – новый тренер "Наполи" объяснил причину замены грузина
Кварацхелия не хватило искры – новый тренер "Наполи" объяснил причину замены грузина
При этом тренер подчеркнул, что Кварацхелия – игрок топ-уровня 22.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-22T15:05+0400
2024-02-22T15:05+0400
2024-02-22T15:20+0400
спорт
новости
грузия
хвича кварацхелия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/05/284713849_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_46cd6c650bc09873bf2cdb45c0c9deca.jpg
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Новый тренер "Наполи" Франческо Кальцона заменил Хвичу Кварацхелия на 68-й минуте матча 1/8 Лиги чемпионов против "Барселоны", потому что игроку не хватало искры, рассказал наставник на послематчевой пресс-конференции. Матч "Наполи" – "Барселона" завершился со счетом 1:1. Ворота каталонцев поразил вернувшийся в команду после двухмесячного перерыва из-за игр в Кубке Африки Виктор Осимхен, а сравнял счет Роберт Левандовски. По словам нового тренера партенопейцев, на поле будут те игроки, которые хорошо работают. "Я не смотрю на имена", – сказал Кальцона. В качестве примера "великолепной игры" в матче против каталонцев он привел Маттео Политано. В конце пресс-конференции Кальцона все-таки добавил, что в целом остался доволен игрой Кварацхелия. По информации итальянских СМИ, Кварацхелия после замены не пожал руку новому тренеру и свел контакт с ним до минимума. Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 12 марта. Возглавлявший сборную Словакии Франческо Кальцона сменил Вальтера Маццарри на посту главного тренера итальянского "Наполи" в середине февраля. Это вторая смена наставника неаполитанцами в текущем сезоне. Ранее команда распрощалась с Руди Гарсиа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/05/284713849_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_51bd6da1eb028103c470daf6606b1fd4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия
спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия
Кварацхелия не хватило искры – новый тренер "Наполи" объяснил причину замены грузина
15:05 22.02.2024 (обновлено: 15:20 22.02.2024)
При этом тренер подчеркнул, что Кварацхелия – игрок топ-уровня
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Новый тренер "Наполи" Франческо Кальцона заменил Хвичу Кварацхелия на 68-й минуте матча 1/8 Лиги чемпионов против "Барселоны", потому что игроку не хватало искры, рассказал наставник на послематчевой пресс-конференции.
Матч "Наполи" – "Барселона" завершился со счетом 1:1. Ворота каталонцев поразил вернувшийся в команду после двухмесячного перерыва из-за игр в Кубке Африки Виктор Осимхен, а сравнял счет Роберт Левандовски.
"Кварацхелия – игрок топ-уровня, и он снова поможет нам в этом году, как и в прошлом сезоне, но я заменил его, потому что он не играл фантастически, ему не хватало искры. Иногда это просто не твой день", – сказал Кальцона.
По словам нового тренера партенопейцев, на поле будут те игроки, которые хорошо работают.
"Я не смотрю на имена", – сказал Кальцона.
В качестве примера "великолепной игры" в матче против каталонцев он привел Маттео Политано.
"Он провел великолепную игру, помогал защите и был очень энергичен. Мы заменим тех, кто не справляется с работой", – сказал тренер.
В конце пресс-конференции Кальцона все-таки добавил, что в целом остался доволен игрой Кварацхелия.
По информации итальянских СМИ, Кварацхелия после замены не пожал руку новому тренеру и свел контакт с ним до минимума.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 12 марта.
Возглавлявший сборную Словакии Франческо Кальцона сменил Вальтера Маццарри на посту главного тренера итальянского "Наполи" в середине февраля. Это вторая смена наставника неаполитанцами в текущем сезоне. Ранее команда распрощалась с Руди Гарсиа.