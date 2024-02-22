https://sputnik-georgia.ru/20240222/noch-baraat-2024-chto-delayut-musulmane-v-svyaschennuyu-noch-286489938.html

Ночь Бараат 2024: что делают мусульмане в священную ночь?

Ночь Бараат 2024: что делают мусульмане в священную ночь?

Лайлат аль-Бараат, или Ночь очищения от грехов, по мусульманскому календарю ежегодно отмечают с 14 на 15 число восьмого месяца Шаабан 22.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-22T21:34+0400

2024-02-22T21:34+0400

2024-02-22T21:42+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23366/30/233663090_0:0:3253:1830_1920x0_80_0_0_d319e318b1a13f5bb98f8426e1695ca8.jpg

В 2024 году ночь Бараат, вторая по важности священная ночь в исламе, в которую Всевышний дарует милость всем людям, живущим на земле, выпадает с 24 на 25 февраля. Как проводят и что делают мусульмане в священную ночь Бараат, читайте Sputnik Грузия Ночь Бараат В Коране ночь Бараат обозначена как священная. Мусульмане относятся к ней с особым трепетом и посвящают молитвам, прося прощения и милости у Аллаха. О важности ночи Бараат свидетельствуют и высказывания пророка Мухаммеда, в которых говорится, что в эту ночь прощаются грехи всем людям, кроме клеветников, вероотступников, завистников, гордецов, провоцирующих смуту, употребляющих алкоголь, прелюбодеев, а также тех, кто не уважает родителей и не общается с родственниками. Что делают в ночь Бараат? Верующие в священную ночь Бараат соблюдают определенные правила: выполняют гигиенические процедуры, читают Коран и проводят специальные ритуальные намазы. В ночь Бараат каждый мусульманин обязан пересмотреть свою жизнь, поступки и мысли, ибо все должны помнить, что жизнь на этой земле когда-нибудь закончится и Судный день обязательно настанет. Мусульмане верят, что именно в ночь Бараат жизнь людей определяется на год вперед. Поэтому в священную ночь желательно прочитать три раза суру "Ясин" для продления жизни, во избежание несчастий и увеличения благ. В священную ночь Бараат, как верят мусульмане, Аллах, опустившись на нижайшее из небес, решает судьбу каждого человека, с учетом его благочестия и просьб, высказанных в молитвах. Поэтому в ночь Бараат верующие читают Коран и возносят молитвы. Мусульмане молятся Всевышнему, чтобы он простил им грехи и просят о милости. Правоверные в ночь Бараат также возносят особые молитвы за усопших и дают обет в будущем не совершать грехов. Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , календарь религиозных праздников