https://sputnik-georgia.ru/20240222/parlament-gruzii-vvodit-zheltyy-uroven-bezopasnosti---propuskat-budut-no-ne-vsekh-286472749.html

Парламент Грузии ввел желтый уровень безопасности – пропускать будут, но не всех

Парламент Грузии ввел желтый уровень безопасности – пропускать будут, но не всех

В парламенте запланировано выступление главы законодательного органа с ежегодным отчетом 22.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-22T10:59+0400

2024-02-22T10:59+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Желтый уровень безопасности задействован во дворце парламента Грузии в четверг, 22 февраля, вход посетителей в здание ограничен, сообщила пресс-служба законодательного органа. В четверг на пленарном заседании с отчетом выступит председатель парламента Шалва Папуашвили с ежегодным отчетом. Ограничение не касается представителей СМИ. В парламенте Грузии с сентября 2023 года действуют несколько уровней обеспечения безопасности. Зеленый уровень – когда ограничений нет. Красный уровень относится к случаю эвакуации при возникновении другой форс-мажорной ситуации. Желтый уровень – когда вводятся различные ситуативные ограничения на пропуск посетителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, парламент грузии