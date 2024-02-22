https://sputnik-georgia.ru/20240222/primety-na-prokhorov-den-2024-chto-nelzya-delat-23-fevralya-286480265.html

Приметы на Прохоров день 2024: что нельзя делать 23 февраля?

Приметы на Прохоров день 2024: что нельзя делать 23 февраля?

Православная церковь 23 февраля поминает преподобного Прохора Печерского – великого подвижника, жившего в XII веке 22.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-22T13:21+0400

2024-02-22T13:21+0400

2024-02-22T13:56+0400

справки

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В народе 23 февраля называют Прохоров день или "Прохор Весновей", так как с этого дня уже начинался поворот на весну. Что нельзя делать на Прохоров день: о народных приметах 23 февраля читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Прохоров день убирать помещение, особенно вытирать пыль и подметать, чтобы удачу и благополучие не вымести из дома. Нельзя 23 февраля одалживать хлеб и соль – это плохая примета, привлекающая нищету и голод. В Прохоров день нельзя мужчинам дарить ножи, часы или носки – по приметам такой презент предвещает скорый разрыв отношений. Есть рыбу или рыбные продукты 23 февраля нельзя – по приметам можно привлечь разные болезни. По народным приметам нельзя в Прохоров день трясти в кармане мелочь – можно потерять деньги и источник дохода в целом. Народные приметы По народным приметам пойдет сильный снег, если вороны в Прохоров день уселись на верхние ветки деревьев. Потеплеет, если лошадь в Прохоров день легла на землю, а если кошка прячется 23 февраля под печку – это верная примета, что похолодает. Урожай хлеба будет богатый, если снег в Прохоров день падает с крыши, а если 23 февраля морозно – это примета, что зерновые в этом году не уродятся. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2024

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справки