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Результаты не оправдывают ожидания – Мамрадзе о "цветных революциях"
Результаты не оправдывают ожидания – Мамрадзе о "цветных революциях"
Революции, в том числе "цветные", которые активно изучаются видными учеными последние четверть века, показали, что их результаты не оправдывают первоначальных... 22.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-22T13:53+0400
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Об этом заявил директор Института стратегии управления, бывший глава госканцелярии правительства Грузии Петре Мамрадзе в ходе пресс-конференции на тему "Цветные революции" в Грузии и постсоветских странах" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Зачастую получается, что результаты совершенно не оправдывают то ожидание, которое на тот момент, перед революцией, во время революции, есть у значительной части населения. И у тех, кто непосредственно участвует, стоит день и ночь там на "майданах", проспектах, протестует, энтузиазм большой. А потом обычно проходит какое-то время, и зачастую бывает так, что через два-три года люди говорят: "Господи, эти же оказались еще больше коррумпированы, так тогда же жить было легче". Такое бывало не раз", – заявил Мамрадзе.Прошло десять лет с начала событий на киевском майдане.Главная киевская площадь – майдан Незалежности (площадь Независимости) – была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
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мультимедиа, видео, украина, грузия, петр мамрадзе, виктор янукович, петр порошенко, верховная рада, пресс-центр, видео-новости из грузии, видео
Результаты не оправдывают ожидания – Мамрадзе о "цветных революциях"
13:53 22.02.2024 (обновлено: 13:58 22.02.2024)
Революции, в том числе "цветные", которые активно изучаются видными учеными последние четверть века, показали, что их результаты не оправдывают первоначальных ожиданий в первую очередь тех людей, которые в них непосредственно участвуют
Об этом заявил директор Института стратегии управления, бывший глава госканцелярии правительства Грузии Петре Мамрадзе в ходе пресс-конференции на тему "Цветные революции" в Грузии и постсоветских странах" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Зачастую получается, что результаты совершенно не оправдывают то ожидание, которое на тот момент, перед революцией, во время революции, есть у значительной части населения. И у тех, кто непосредственно участвует, стоит день и ночь там на "майданах", проспектах, протестует, энтузиазм большой. А потом обычно проходит какое-то время, и зачастую бывает так, что через два-три года люди говорят: "Господи, эти же оказались еще больше коррумпированы, так тогда же жить было легче". Такое бывало не раз", – заявил Мамрадзе.
Прошло десять лет с начала событий на киевском майдане.
Главная киевская площадь – майдан Незалежности (площадь Независимости) – была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.