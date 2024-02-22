https://sputnik-georgia.ru/20240222/svo-kak-rossiyskie-voyska-zachischali-platsdarm-vsu-v-krynkakh-286469374.html

СВО: как российские войска зачищали "плацдарм" ВСУ в Крынках

СВО: как российские войска зачищали "плацдарм" ВСУ в Крынках

Полная зачистка "плацдарма" ВСУ в районе села Крынки на левом берегу Днепра, в 30 километрах восточнее Херсона – второй заметный успех российских войск за... 22.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-22T10:41+0400

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Длительная и кропотливая подготовка ВС России к наступлению зимой 2024 года дает убедительные результаты, позволяет рассмотреть перспективы освобождения от необандеровской оккупации русских городов Северного Причерноморья.Командующий группировкой российских войск "Днепр" в зоне СВО Михаил Теплинский и министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 февраля доложили Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о зачистке "плацдарма" ВСУ в Крынках. Российские войска полностью контролирует этот населенный пункт. Министр обороны особо отметил боевую эффективность 810-й бригады морской пехоты, 45-й бригады спецназа ВДВ, Сил специальных операций, ударной авиации.Многомесячные попытки четырех бригад морской пехоты ВСУ прорваться через село Крынки в Крым завершились разгромом. "Плацдарм" на левом берегу Днепра стоил жизни 3400 украинским десантникам. А всего на Херсонском направлении за время "контрнаступления" противник потерял более 13 тысяч военнослужащих – под огнем артиллерии, авиации, БПЛА и других средств поражения российской армии. Развитию украинского "плацдарма" не помогли западные военные советники, зарубежные курсы спецподготовки, натовские быстроходные десантные катера, поддержка артиллерии ВСУ с правого берега, и беспилотные "шаттлы" для доставки в Крынки снаряжения и боеприпасов. Российские войска владели инициативой, доминировали огнем и маневром с начала "десантной операции" в середине октября 2023 года.К рискованному форсированию Днепра ВСУ и натовских кураторов подтолкнул очевидный провал стратегического летнего "контрнаступления". Украинская армия до конца августа не смогла прорваться в Крым через Токмак и Мелитополь. Грела лишь надежда на внезапность удара и слабину российских оборонительных позиций в 30 км от Херсона и в 70 км (по прямой) от Крыма.Плацдарм для десантирования – село Крынки – выбрали с учетом расположения в "серой зоне" левобережья. Сомневающихся в успехе, трезвомыслящих военачальников от непосредственного руководства "стратегической операцией" отстранили – командующий украинскими Силами специальных операций (ССО) Виктор Хоренко долго не мог понять, за что президент Владимир Зеленский снял его с должности 3 ноября, когда авантюра превратилась в циничное жертвоприношение специальных войск ради "имиджа" киевского режима.Провал "десантной операции"Село Крынки протяженностью 9 км вдоль Днепра привлекло командование ВСУ возможностью скрытно сосредоточить плавсредства десанта на правобережье, в устье впадающей в Днепр реки Тягинка. Правда, до "плацдарма" на левом берегу надо преодолеть основное русло Днепра шириной более 800 метров, заболоченную низину шириной около 1500 метров, один из днепровских рукавов (река Конка) шириной более 50 метров – всего более двух километров открытого пространства, под огнем российских войск. Задача сложная. Привлекли лучшие части ВСУ.Планы украинского Генштаба и стратегов НАТО предполагали внезапный захват передовыми частями плацдарма в Крынках, стремительное его расширение за границами села. Далее должны были переправиться четыре бригады морской пехоты – ударный кулак численностью около 12 тысяч бойцов.Подразделения украинских ССО в ночь на 16 октября скрытно закрепились на прилегавшем к Крынкам острове, создали "площадку подскока" для десанта. В ночь на 19 октября ВСУ сосредоточили на острове несколько штурмовых групп общей численностью до 300 бойцов спецназа, морской пехоты и территориальной обороны. С рассветом десантировались в Крынках, где сразу попали под огонь российской артиллерии и удары ВКС."Первая волна" украинского десанта не сумела выйти за границы села, и все последующие попытки в течение четырех месяцев обернулись катастрофой (не удалось даже оттянуть российские резервы из-под Авдеевки). Отправляя "в один конец" все новые подразделения в Крынки, оперативное командование "Юг" 22 октября опровергло информацию киевских СМИ о создании плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области.Артиллерия ВСУ с правого берега, использование противником значительного количества беспилотников и средств РЭБ затрудняли полную зачистку села подразделениями ВС России. В конце октября российскую группировку войск "Днепр" возглавил командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский, и в Крынки активнее полетели корректируемые авиабомбы калибра от 500 кг, высокоточные ракеты "воздух-поверхность", FPV-дроны, снаряды РСЗО и "Солнцепеков". Село превратилось в "огневой мешок", на этом "адском плацдарме" не осталось ни одной постройки. Украинский солдат выживал здесь в среднем трое суток.В Генштабе ВСУ и в штабах НАТО осознали провал десантной операции в Крынках. Главком Валерий Залужный 2 ноября заявил в статье для The Economist, что боевые действия на украинском ТВД зашли в тупик – признал провал украинского контрнаступления в целом. На следующий день в Киеве начались "кадровые перестановки". Глава офиса президента Украины Андрей Ермак 14 ноября улетел в США за новыми "пакетами" военной помощи, и обосновывал грядущие победы успехом в Крынках: "Несмотря ни на что, Вооруженные силы Украины захватили плацдарм на левом берегу Днепра… И наше контрнаступление продолжается".После этого провальная операция стала "символом веры" и залогом американского финансирования. ВСУ дорого оплатили существование этой кровавой иллюзии – до полной зачистки Крынок в феврале 2024 года. На фоне второго за неделю оперативно-стратегического поражения украинской армии открываются перспективы освобождения от бандеровцев более крупных населенных пунктов Северного Причерноморья.Русские города Херсон и Одесса основаны в 1778-м и 1794 годах соответственно – указами Екатерины II. А город Николаев основал в 1789-м на месте военной верфи выдающийся российский государственный деятель Григорий Потемкин. Украинские флаги и бандеровские лозунги здесь, в Северном Причерноморье – нелепая историческая ошибка (и не только здесь). Впрочем, ошибка поправимая. Российская армия в зоне СВО закрывает тридцатилетний "украинский проект" США и НАТО, как враждебный, угрожающий государственной безопасности РФ.Бывший заместитель начальника Генштаба Войска Польского Леон Коморницкий ранее заметил, что российские войска перешли к стратегии полной ликвидации ВСУ, а отсутствие радикальных изменений в планах Украины приведет к скорому ее поражению: "России удастся достичь своей цели – занятая ею территория будет оторвана от Украины, включая Крым. На Украине возникнет слабое, отрезанное от ресурсов государство.По информации российского министра обороны Сергея Шойгу, количество БПЛА в войсках РФ выросло в 17 раз, боеприпасов – в 17 раз, танков – в 6 раз, это позволяет уверенно смотреть в будущее, и достигать целей СВО. Утешительные беседы главы Пентагона Остина с украинским министром обороны Умеровым "погоды" в зоне СВО не изменят.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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