https://sputnik-georgia.ru/20240222/tri-ugrozy-dlya-gruzii--glava-parlamenta-rasskazal-s-chem-prishlos-spravlyatsya-vlastyam-286481640.html
Три угрозы для Грузии – глава парламента рассказал, с чем пришлось справляться властям
Три угрозы для Грузии – глава парламента рассказал, с чем пришлось справляться властям
Шалва Папуашвили представляет ежегодный отчет в парламенте Грузии 22.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-22T14:32+0400
2024-02-22T14:32+0400
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Власти Грузии в последние годы сохранили мир и безопасность, а также сделали все возможное для нейтрализации трех основных угроз – пандемии коронавируса, войны и радикализации оппозиции, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.Заявление об этом глава грузинского законодательного органа сделал во время своего выступления в парламенте с ежегодным отчетом. Как отметил Папуашвили, за последние годы Грузии и ее властям пришлось справляться с несколькими эпохальными вызовами.Как напомнил глава парламента, пандемия еще не была завершена, когда начался конфликт на Украине.По его словам, для борьбы против этих двух огромных угроз ответственная и патриотически настроенная политическая оппозиция в любой стране поддержала бы власти и помогла бы объединить страну.Глава парламента напомнил о масштабе радикализации во время парламентских выборов 2020 года, когда, пропагандируя т. н. фальсификацию выборов, радикальные политические группы не постеснялись предпринять попытки захвата власти недемократическим путем. Подобное, как отметил Папуашвили, повторилось и в 2022 году, когда параллельно конфликту на Украине оппозиция противостояла собственному народу.Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций.Грузия в декабре 2023 года получила статус страны-кандидата и девять новых условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.Совсем недавно, когда правящая партия работала над выполнением рекомендаций Евросоюза для получения статуса кандидата, часть оппозиционных партий отказывалась сотрудничать с ней. Оппозиционеры утверждали, что "Грузинская мечта" лишь создает видимость стремления в ЕС. Тем не менее, страна получила положительную оценку проделанной работы и статус кандидата.По словам главы грузинского законодательного органа, это то историческое достижение и наследие, которого власти страны смогли достичь с учетом лучших интересов населения.Для Папуашвили это последнее выступление в ранге главы законодательного органа десятого созыва перед парламентскими выборами, которые пройдут в стране 26 октября. Они будут проходить по полностью пропорциональной системе и с высоким проходным барьером в 5%.Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, украина, ограничения из-за коронавируса
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, украина, ограничения из-за коронавируса
Три угрозы для Грузии – глава парламента рассказал, с чем пришлось справляться властям
14:32 22.02.2024 (обновлено: 15:18 22.02.2024)
Шалва Папуашвили представляет ежегодный отчет в парламенте Грузии
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Власти Грузии в последние годы сохранили мир и безопасность, а также сделали все возможное для нейтрализации трех основных угроз – пандемии коронавируса, войны и радикализации оппозиции, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Заявление об этом глава грузинского законодательного органа сделал во время своего выступления в парламенте с ежегодным отчетом. Как отметил Папуашвили, за последние годы Грузии и ее властям пришлось справляться с несколькими эпохальными вызовами.
"Действительно, парламенту Грузии и правительству пришлось управлять мировой эпидемией, которая случается один раз за век, ходить по лезвию ножа между максимальным сохранением жизни людей и спасением экономики", – заявил Папуашвили.
Как напомнил глава парламента, пандемия еще не была завершена, когда начался конфликт на Украине.
"Грузия встала перед исторической угрозой – должна была включиться в конфликт мирового масштаба, который принес бы не меньшую трагедию и разрушения, чем вызвал хаос 1990-х годов", – заявил Папуашвили.
По его словам, для борьбы против этих двух огромных угроз ответственная и патриотически настроенная политическая оппозиция в любой стране поддержала бы власти и помогла бы объединить страну.
"А в Грузии случилось наоборот. Реально радикализация оппозиции превратилась в третью большую угрозу для нашей страны", – подчеркнул Папуашвили.
Глава парламента напомнил о масштабе радикализации во время парламентских выборов 2020 года, когда, пропагандируя т. н. фальсификацию выборов, радикальные политические группы не постеснялись предпринять попытки захвата власти недемократическим путем. Подобное, как отметил Папуашвили, повторилось и в 2022 году, когда параллельно конфликту на Украине оппозиция противостояла собственному народу.
Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций.
"К счастью, власти Грузии сделали все возможное для нейтрализации всех трех угроз – пандемии, войны и радикализации. Более того, справиться с вызовами нам удалось таким образом, что мы не уступили ни одно демократическое достижение, сохранили мир и безопасность, помогли братскому украинскому народу, максимально позаботились о здоровье и благополучии нашего населения и достигли исторического успеха на пути европейской интеграции", – заявил Папуашвили.
Грузия в декабре 2023 года получила статус страны-кандидата и девять новых условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
Совсем недавно, когда правящая партия работала над выполнением рекомендаций Евросоюза для получения статуса кандидата, часть оппозиционных партий отказывалась сотрудничать с ней. Оппозиционеры утверждали, что "Грузинская мечта" лишь создает видимость стремления в ЕС. Тем не менее, страна получила положительную оценку проделанной работы и статус кандидата.
По словам главы грузинского законодательного органа, это то историческое достижение и наследие, которого власти страны смогли достичь с учетом лучших интересов населения.
"Это те достижения, из-за которых перед предстоящими выборами у нас есть беспрецедентная поддержка населения", – отметил Папуашвили.
Для Папуашвили это последнее выступление в ранге главы законодательного органа десятого созыва перед парламентскими выборами, которые пройдут в стране 26 октября. Они будут проходить по полностью пропорциональной системе и с высоким проходным барьером в 5%.
Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".