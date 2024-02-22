https://sputnik-georgia.ru/20240222/tri-ugrozy-dlya-gruzii--glava-parlamenta-rasskazal-s-chem-prishlos-spravlyatsya-vlastyam-286481640.html

Три угрозы для Грузии – глава парламента рассказал, с чем пришлось справляться властям

Три угрозы для Грузии – глава парламента рассказал, с чем пришлось справляться властям

Шалва Папуашвили представляет ежегодный отчет в парламенте Грузии 22.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-22T14:32+0400

2024-02-22T14:32+0400

2024-02-22T15:18+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Власти Грузии в последние годы сохранили мир и безопасность, а также сделали все возможное для нейтрализации трех основных угроз – пандемии коронавируса, войны и радикализации оппозиции, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.Заявление об этом глава грузинского законодательного органа сделал во время своего выступления в парламенте с ежегодным отчетом. Как отметил Папуашвили, за последние годы Грузии и ее властям пришлось справляться с несколькими эпохальными вызовами.Как напомнил глава парламента, пандемия еще не была завершена, когда начался конфликт на Украине.По его словам, для борьбы против этих двух огромных угроз ответственная и патриотически настроенная политическая оппозиция в любой стране поддержала бы власти и помогла бы объединить страну.Глава парламента напомнил о масштабе радикализации во время парламентских выборов 2020 года, когда, пропагандируя т. н. фальсификацию выборов, радикальные политические группы не постеснялись предпринять попытки захвата власти недемократическим путем. Подобное, как отметил Папуашвили, повторилось и в 2022 году, когда параллельно конфликту на Украине оппозиция противостояла собственному народу.Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций.Грузия в декабре 2023 года получила статус страны-кандидата и девять новых условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.Совсем недавно, когда правящая партия работала над выполнением рекомендаций Евросоюза для получения статуса кандидата, часть оппозиционных партий отказывалась сотрудничать с ней. Оппозиционеры утверждали, что "Грузинская мечта" лишь создает видимость стремления в ЕС. Тем не менее, страна получила положительную оценку проделанной работы и статус кандидата.По словам главы грузинского законодательного органа, это то историческое достижение и наследие, которого власти страны смогли достичь с учетом лучших интересов населения.Для Папуашвили это последнее выступление в ранге главы законодательного органа десятого созыва перед парламентскими выборами, которые пройдут в стране 26 октября. Они будут проходить по полностью пропорциональной системе и с высоким проходным барьером в 5%.Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, украина, ограничения из-за коронавируса