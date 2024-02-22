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Цецхладзе: отсутствие дипотношений мешает развитию сотрудничества Грузии и России

Цецхладзе: отсутствие дипотношений мешает развитию сотрудничества Грузии и России

Отсутствие дипломатических отношений препятствует полноценному развитию сотрудничества Грузии и России, считает глава Федеральной Грузинской... 22.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-22T14:45+0400

2024-02-22T14:45+0400

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Глава грузинской диаспоры в России Давид Цецхладзе в интервью Sputnik отметил, что отсутствие дипотношений не дает возможности реализовать весь потенциал сотрудничества Грузии и России во всех сферах."Отсутствие дипломатических отношений между государствами влияет на все негативно, это не дает возможности развиваться ни в экономическом, ни в социальном, ни в гуманитарном, ни в духовном направлениях", – отметил Цецхладзе.По его словам, пока правительства Грузии и России не урегулируют все спорные моменты и не восстановят дипломатические отношения, народы двух стран в надежде на лучшее продолжают развивать контакты и связи по своей инициативе."Отношения двух народов – это пример для политиков", – сказал глава Грузинской диаспоры в России. В то же время он положительно оценил решение президента РФ восстановить прямое авиасообщение с Грузией и отменить визовый режим для грузинских граждан, приезжающих в Россию.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в формате пражского диалога спецпредставителей и Женевских переговоров.

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