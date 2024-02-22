https://sputnik-georgia.ru/20240222/vnimaniyu-avtomobilistov-na-dorogoe-k-mestia-deystvuyut-ogranicheniya-286481496.html

Вниманию автомобилистов! На дорогое к Местиа действуют ограничения

Вниманию автомобилистов! На дорогое к Местиа действуют ограничения

Непогода создала некоторые проблемы для автомобилистов в Грузии 22.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-22T15:47+0400

2024-02-22T15:47+0400

2024-02-22T15:47+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Грузии из-за непогоды установил специальные режимы на различных участках дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили.Так, на 70-185 км дороги (участок Хаиши-Ушгули) проезд запрещен для транспортных средств с прицепом, полуприцепом, а также для микроавтобусов и автобусов. Движение для других автотранспортных средств на этом участке свободное.На 140-180 км участка дороги Местиа-Ушгули допускается использование водителями противоскользящих цепей.При этом на 30-70 км (Джвари-Хаиши) участка дороги движение свободное для всех видов транспорта.Для автотранспорта с высокой проходимостью (двумя и более ведущими мостами) движение свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, местия, тбилиси, джвари, департамент автомобильных дорог