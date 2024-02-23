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Дикий слон на дороге и забег студентов без одежды: недельный юмор в кадре
Дикий слон на дороге и забег студентов без одежды: недельный юмор в кадре
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 23.02.2024, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотография, фотоленты, культура, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, фотография, фотоленты, культура, новости в фотографиях

Дикий слон на дороге и забег студентов без одежды: недельный юмор в кадре

14:01 23.02.2024
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Andy Wong

Продавец держит гигантский боярышник, покрытый сахаром, для привлечения покупателей возле своего магазина на пешеходной торговой улице Цяньмэнь в Пекине.

Продавец держит гигантский боярышник, покрытый сахаром, для привлечения покупателей возле своего магазина на пешеходной торговой улице Цяньмэнь в Пекине. - Sputnik Грузия
1/10
© AP Photo / Andy Wong

Продавец держит гигантский боярышник, покрытый сахаром, для привлечения покупателей возле своего магазина на пешеходной торговой улице Цяньмэнь в Пекине.

© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкФестиваль по строительству снежных хижин "Иглу 2024 – Город Эскимосов" на льду Новосибирского водохранилища.
Собака породы шпиц на фестивале Иглу 2024 – Город Эскимосов в Новосибирске - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Фестиваль по строительству снежных хижин "Иглу 2024 – Город Эскимосов" на льду Новосибирского водохранилища.
© AFP 2024 / Adrian Dennis

Американский актер Роберт Дауни-младший танцует на красной дорожке церемонии вручения кинопремии Британской академии киноакадемии BAFTA в в Лондоне.

Американский актер Роберт Дауни-младший танцует на красной дорожке церемонии вручения кинопремии Британской академии киноакадемии BAFTA в в Лондоне. - Sputnik Грузия
3/10
© AFP 2024 / Adrian Dennis

Американский актер Роберт Дауни-младший танцует на красной дорожке церемонии вручения кинопремии Британской академии киноакадемии BAFTA в в Лондоне.

© AFP 2024 / John Macdougall

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после встречи руководства партии ХДС в Берлине.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после встречи руководства партии ХДС в Берлине. - Sputnik Грузия
4/10
© AFP 2024 / John Macdougall

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после встречи руководства партии ХДС в Берлине.

© AFP 2024 / Ishara S. Kodikara

Рикша объезжает дикого слона, переходящего дорогу в Хабаране.

Рикша объезжает дикого слона, переходящего дорогу в Хабаране. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Ishara S. Kodikara

Рикша объезжает дикого слона, переходящего дорогу в Хабаране.

© AFP 2024 / Manan Vatsyayana

Хорватский спортсмен Йосип Врлич вместе с членом своей команды празднует победу в финальном матче по водному поло среди мужчин.

Хорватский спортсмен Йосип Врлич вместе с членом своей команды празднует победу в финальном матче по водному поло среди мужчин. - Sputnik Грузия
6/10
© AFP 2024 / Manan Vatsyayana

Хорватский спортсмен Йосип Врлич вместе с членом своей команды празднует победу в финальном матче по водному поло среди мужчин.

© AFP 2024 / Joaquin Sarmiento

Зеленый саи и серебряногорлая танагра на ярмарке птиц в Колумбии.

Зеленый саи и серебряногорлая танагра на ярмарке птиц в Колумбии. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Joaquin Sarmiento

Зеленый саи и серебряногорлая танагра на ярмарке птиц в Колумбии.

© AP Photo / John Locher

Хоккеисты "Вегас Голден Найтс" во время хоккейного матча НХЛ в Лас-Вегасе.

Хоккеисты &quot;Вегас Голден Найтс&quot; во время хоккейного матча НХЛ в Лас-Вегасе. - Sputnik Грузия
8/10
© AP Photo / John Locher

Хоккеисты "Вегас Голден Найтс" во время хоккейного матча НХЛ в Лас-Вегасе.

© AP Photo / Aaron Favila

Студенты из Филиппинского университета поют во время ежегодного забега без одежды.

Студенты из Филиппинского университета поют во время ежегодного забега без одежды. - Sputnik Грузия
9/10
© AP Photo / Aaron Favila

Студенты из Филиппинского университета поют во время ежегодного забега без одежды.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Судья держит шотландского вислоухого кота на мероприятии Cat Extravaganza в Лондоне.

Судья держит шотландского вислоухого кота на мероприятии Cat Extravaganza в Лондоне. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Судья держит шотландского вислоухого кота на мероприятии Cat Extravaganza в Лондоне.

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