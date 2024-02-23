Дикий слон на дороге и забег студентов без одежды: недельный юмор в кадре

Продавец держит гигантский боярышник, покрытый сахаром, для привлечения покупателей возле своего магазина на пешеходной торговой улице Цяньмэнь в Пекине.
Продавец держит гигантский боярышник, покрытый сахаром, для привлечения покупателей возле своего магазина на пешеходной торговой улице Цяньмэнь в Пекине.
Американский актер Роберт Дауни-младший танцует на красной дорожке церемонии вручения кинопремии Британской академии киноакадемии BAFTA в в Лондоне.
Американский актер Роберт Дауни-младший танцует на красной дорожке церемонии вручения кинопремии Британской академии киноакадемии BAFTA в в Лондоне.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после встречи руководства партии ХДС в Берлине.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после встречи руководства партии ХДС в Берлине.
Рикша объезжает дикого слона, переходящего дорогу в Хабаране.
Рикша объезжает дикого слона, переходящего дорогу в Хабаране.
Хорватский спортсмен Йосип Врлич вместе с членом своей команды празднует победу в финальном матче по водному поло среди мужчин.
Хорватский спортсмен Йосип Врлич вместе с членом своей команды празднует победу в финальном матче по водному поло среди мужчин.
Зеленый саи и серебряногорлая танагра на ярмарке птиц в Колумбии.
Зеленый саи и серебряногорлая танагра на ярмарке птиц в Колумбии.
Хоккеисты "Вегас Голден Найтс" во время хоккейного матча НХЛ в Лас-Вегасе.
Хоккеисты "Вегас Голден Найтс" во время хоккейного матча НХЛ в Лас-Вегасе.
Студенты из Филиппинского университета поют во время ежегодного забега без одежды.
Студенты из Филиппинского университета поют во время ежегодного забега без одежды.
Судья держит шотландского вислоухого кота на мероприятии Cat Extravaganza в Лондоне.
Судья держит шотландского вислоухого кота на мероприятии Cat Extravaganza в Лондоне.