https://sputnik-georgia.ru/20240223/286510778.html

"Победы не будет". Как европейцы видят конфликт на Украине

"Победы не будет". Как европейцы видят конфликт на Украине

"Политики не будут (и не должны) строить свою политику на основе опросов общественного мнения", — утверждают аналитики Европейского совета по международным... 23.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-23T21:14+0400

2024-02-23T21:14+0400

2024-02-23T21:14+0400

в мире

аналитика

политика

киев

украина

брюссель

владимир путин

россия

колумнисты

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/17/286510960_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_40d3827727f9150403e62c139be0a172.jpg

После такой цитаты остается только развести руками — так вот ты какая, оказывается, демократия. Об этом пишет Давид Нармания в колонке для РИА Новости.Сложно подобрать более подходящий маркер для того, чтобы показать: европейские политики и обслуживающие их эксперты не стесняются собственной элитарности и оторванности от народа. Только они должны принимать решения, а что по тем или иным вопросам думают избиратели — дело десятое. "К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь" — эти строки Брюссель и другие европейские столицы, судя по всему, решили сделать своим кредо.Что же толкнуло их к подобному выводу? Здесь все просто. Население покусилось на священную корову "цивилизованного мира" — Украину. Оказалось, что граждане стран — членов ЕС разуверились в возможности Киева победить в конфликте с Россией. Как минимум об этом говорят опубликованные накануне результаты соцопроса, проведенного в 12 странах аналитическими компаниями YouGov и Datapraxis.В общей сложности только десять процентов респондентов верят в способность Киева выйти на границы 1991 года. Тех, кто убежден, что Россия одержит верх, вдвое больше. Больше всего опрошенных — 37 процентов — полагают, что итогом конфликта станет компромиссное соглашение. И думается, они вряд ли имеют в виду какой-то договор, который бы вернул освобожденные территории Киеву.Нужно отдать должное: опрошенные, в отличие от сотрудников аналитического центра, демонстрируют завидную рациональность — 41 процент респондентов считает необходимым оказать давление на Киев, чтобы принудить его к переговорам. Это на десять процентов больше числа тех, кто утверждает, что поддержка Украины должна продолжаться.Но есть еще одно обстоятельство, которое придает всей этой аналитике пикантности.Хотя ее и опубликовали в среду, сами опросы проводились еще в январе. То есть еще до освобождения Авдеевки и интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Думается, что разгром ВСУ на одном из самых укрепленных участков по всей линии фронта, мягко скажем, несколько изменил бы оценку перспектив противостояния. А откровенное изложение мотивов и целей России в этом конфликте наверняка повлияло бы на то, каким европейцы видят выход из сложившейся ситуации. И в обоих случаях изменения бы пришлись не по душе Брюсселю и политологам, которые пытаются оправдать их действия.Ожидаемо авторы исследования продолжают свою проповедь тезисом о том, что победа России не позволит добиться приемлемого для ЕС мира. "Если цена прекращения войны превратит Украину в нейтральную зону, это будет поражением не только Киева, но и Европы в целом", — утверждают они.И это очередная попытка привить простым европейцам мысль, что, хотят они того или нет, но под нож сохранения прозападной ориентации Киева пойдут именно их интересы. Как минимум.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

киев

украина

брюссель

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, аналитика, политика, киев, украина, брюссель, владимир путин, россия, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины