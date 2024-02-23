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Борьба с наркопреступностью в Грузии – задержаны 270 человек
Борьба с наркопреступностью в Грузии – задержаны 270 человек
Среди задержанных – иностранцы и граждане Грузии 23.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-23T13:21+0400
2024-02-23T13:21+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Полиция в Грузии с начала 2024 года за наркопреступления задержала 270 человек, среди них 27 наркореализаторов, были изъяты запрещенные вещества в крупном и особо крупном размерах, включая героин и кокаин, заявил директор Центрального департамента криминальной полиции МВД Теймураз Купатадзе на брифинге. По информации Купатадзе, задержаны граждане Грузии, а также Ирана, Турции, Армении, Иордании, России, Казахстана, Украины, Белоруссии, Ирака и Нидерландов. Среди задержанных лиц есть наркоторговцы, которые использовали традиционный метод продажи наркотиков из рук в руки. Кроме того, задержаны "закладчики" – те, кто реализовывал наркотики, оставляя запрещенные вещества в разных локациях, а также лица, которые незаконно ввозили наркотики в страну внутри организма. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по всей стране, крупные и особо крупные партии наркотических и психотропных средств были изъяты в качестве вещественных доказательств в местах, указанных обвиняемыми, а также при личном досмотре задержанных, при обыске их транспортных средств и домов. Среди изъятых запрещенных средств: героин, кокаин, субутекс, субоксин, метадон, MDMA, ЛСД, мефедрон, амфетамин, экстази, гашиш, а также конопля. Полиция также изъяла в качестве вещественных доказательств деньги, предположительно, полученные в результате продажи наркотиков. Расследование ведется по соответствующим статьям Уголовного кодекса Грузии. За совершение преступлений предусмотрено лишение свободы до 20 лет или бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, теймураз купатадзе, мвд грузии
Борьба с наркопреступностью в Грузии – задержаны 270 человек
13:21 23.02.2024 (обновлено: 14:15 23.02.2024)
Среди задержанных – иностранцы и граждане Грузии
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Полиция в Грузии с начала 2024 года за наркопреступления задержала 270 человек, среди них 27 наркореализаторов, были изъяты запрещенные вещества в крупном и особо крупном размерах, включая героин и кокаин, заявил директор Центрального департамента криминальной полиции МВД Теймураз Купатадзе на брифинге.
По информации Купатадзе, задержаны граждане Грузии, а также Ирана, Турции, Армении, Иордании, России, Казахстана, Украины, Белоруссии, Ирака и Нидерландов.
"На основании постановления судьи полиция несколько раз проводила контрольные закупки наркотиков и записывала секретные аудио и видеозаписи этих закупок", – заявил Купатадзе на брифинге.
Среди задержанных лиц есть наркоторговцы, которые использовали традиционный метод продажи наркотиков из рук в руки. Кроме того, задержаны "закладчики" – те, кто реализовывал наркотики, оставляя запрещенные вещества в разных локациях, а также лица, которые незаконно ввозили наркотики в страну внутри организма.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по всей стране, крупные и особо крупные партии наркотических и психотропных средств были изъяты в качестве вещественных доказательств в местах, указанных обвиняемыми, а также при личном досмотре задержанных, при обыске их транспортных средств и домов.
Среди изъятых запрещенных средств: героин, кокаин, субутекс, субоксин, метадон, MDMA, ЛСД, мефедрон, амфетамин, экстази, гашиш, а также конопля.
Полиция также изъяла в качестве вещественных доказательств деньги, предположительно, полученные в результате продажи наркотиков.
Расследование ведется по соответствующим статьям Уголовного кодекса Грузии. За совершение преступлений предусмотрено лишение свободы до 20 лет или бессрочное заключение.