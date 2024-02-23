https://sputnik-georgia.ru/20240223/iz-armenii-v-gruziyu-pytalis-nezakonno-vvezti-pochti-2-kg-zolota-286495415.html

Из Армении в Грузию пытались незаконно ввезти почти 2 кг золота

Из Армении в Грузию пытались незаконно ввезти почти 2 кг золота

Общая стоимость золотых изделий превышает 80 тысяч долларов 23.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-23T11:33+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли незаконный ввоз в Грузию золотых украшений в особо крупном размере на грузино-армянской границе через ТПП "Садахло автомобильный", сообщает Следственная служба министерства финансов Грузии. По факту задержан один человек, который пытался ввезти контрабандное золото в тайнике автомобиля. В общей сложности у правонарушителя была 1 735 граммов золотых украшений на сумму 216 758 лари (81,8 тысячи долларов). Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии, совершенное в особо крупном размере", которая предусматривает наказание в виде штрафа или заключения на срок от пяти до семи лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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