https://sputnik-georgia.ru/20240223/iz-armenii-v-gruziyu-pytalis-nezakonno-vvezti-pochti-2-kg-zolota-286495415.html
Из Армении в Грузию пытались незаконно ввезти почти 2 кг золота
Из Армении в Грузию пытались незаконно ввезти почти 2 кг золота
Общая стоимость золотых изделий превышает 80 тысяч долларов 23.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-23T11:33+0400
2024-02-23T11:33+0400
2024-02-23T11:33+0400
грузия
новости
происшествия
армения
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/04/269207758_0:77:829:543_1920x0_80_0_0_7e428ba76c73f81095784d281e56f37a.jpg
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли незаконный ввоз в Грузию золотых украшений в особо крупном размере на грузино-армянской границе через ТПП "Садахло автомобильный", сообщает Следственная служба министерства финансов Грузии. По факту задержан один человек, который пытался ввезти контрабандное золото в тайнике автомобиля. В общей сложности у правонарушителя была 1 735 граммов золотых украшений на сумму 216 758 лари (81,8 тысячи долларов). Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии, совершенное в особо крупном размере", которая предусматривает наказание в виде штрафа или заключения на срок от пяти до семи лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/04/269207758_0:0:827:620_1920x0_80_0_0_ff5824b23f95e7e4ddf5e2f908d01648.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, армения
грузия, новости, происшествия, армения
Из Армении в Грузию пытались незаконно ввезти почти 2 кг золота
Общая стоимость золотых изделий превышает 80 тысяч долларов
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли незаконный ввоз в Грузию золотых украшений в особо крупном размере на грузино-армянской границе через ТПП "Садахло автомобильный", сообщает Следственная служба министерства финансов Грузии.
По факту задержан один человек, который пытался ввезти контрабандное золото в тайнике автомобиля. В общей сложности у правонарушителя была 1 735 граммов золотых украшений на сумму 216 758 лари (81,8 тысячи долларов).
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии, совершенное в особо крупном размере", которая предусматривает наказание в виде штрафа или заключения на срок от пяти до семи лет.