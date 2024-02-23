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Масштабная спецоперация в Грузии – задержаны наркоторговцы
Масштабная спецоперация в Грузии – задержаны наркоторговцы
Среди задержанных в ходе спецоперации есть иностранцы 23.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-23T10:21+0400
2024-02-23T10:21+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Грузинские полицейские провели масштабную спецоперацию в разных регионах страны и задержали наркоторговцев, сообщает телекомпания "Имеди". Спецоперация по задержанию наркоторговцев прошла в Тбилиси, Аджарии, Шида Картлии, а также Самегрело-Земо Сванети. По обвинению в наркопреступлении правоохранители задержали нескольких человек, среди них и граждане других стран. О других деталях пока не сообщается. В МВД Грузии обещали раскрыть подробности спецоперации позже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии, преступность в грузии, спецоперация
грузия, новости, происшествия, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии, преступность в грузии, спецоперация
Масштабная спецоперация в Грузии – задержаны наркоторговцы
10:21 23.02.2024 (обновлено: 10:44 23.02.2024)
Среди задержанных в ходе спецоперации есть иностранцы
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik.
Грузинские полицейские провели масштабную спецоперацию в разных регионах страны и задержали наркоторговцев, сообщает телекомпания "Имеди
".
Спецоперация по задержанию наркоторговцев прошла в Тбилиси, Аджарии, Шида Картлии, а также Самегрело-Земо Сванети.
По обвинению в наркопреступлении правоохранители задержали нескольких человек, среди них и граждане других стран.
О других деталях пока не сообщается. В МВД Грузии обещали раскрыть подробности спецоперации позже.