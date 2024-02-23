https://sputnik-georgia.ru/20240223/masshtabnaya-spetsoperatsiya-v-gruzii--zaderzhany-narkotorgovtsy-286494412.html

Масштабная спецоперация в Грузии – задержаны наркоторговцы

Масштабная спецоперация в Грузии – задержаны наркоторговцы

Среди задержанных в ходе спецоперации есть иностранцы 23.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Грузинские полицейские провели масштабную спецоперацию в разных регионах страны и задержали наркоторговцев, сообщает телекомпания "Имеди". Спецоперация по задержанию наркоторговцев прошла в Тбилиси, Аджарии, Шида Картлии, а также Самегрело-Земо Сванети. По обвинению в наркопреступлении правоохранители задержали нескольких человек, среди них и граждане других стран. О других деталях пока не сообщается. В МВД Грузии обещали раскрыть подробности спецоперации позже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии, преступность в грузии, спецоперация