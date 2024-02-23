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МВФ заявил о рисках для международной валютной системы при конфискации российских активов

МВФ заявил о рисках для международной валютной системы при конфискации российских активов

Риски включают возможность судебного разбирательства, ответные меры и угрозы для международной валютной системы, заявила представитель МВФ 23.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-23T16:54+0400

2024-02-23T16:54+0400

2024-02-23T16:54+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Конфискация Западом суверенных российских активов несет риски для международной валютной системы, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. Западные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.По ее словам, любые подобные действия со стороны Запада должны иметь "достаточные юридические основы" в случае решения об их реализации. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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