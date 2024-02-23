https://sputnik-georgia.ru/20240223/narodnye-primety-na-vlasev-den-2024-chto-nelzya-delat-24-fevralya-286505417.html
Народные приметы на Власьев день 2024: что нельзя делать 24 февраля?
Народные приметы на Власьев день 2024: что нельзя делать 24 февраля?
Православная церковь 24 февраля поминает священномученика Власия, жившего на рубеже III и IV веков 23.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-23T16:06+0400
2024-02-23T16:06+0400
2024-02-23T16:33+0400
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В народном календаре 24 февраля называют Власьев день или "Коровий праздник", так как в этот день крестьяне обычно благословляли домашний скот. Что нельзя делать на Власьев день: о народных приметах 24 февраля читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя на Власьев день работать – можно навлечь на дом неприятности. Нельзя 24 февраля на столе оставлять на столе пустую посуду или стучать по нему – это плохая примета, семья может лишиться достатка. Во Власьев день нельзя на столе оставлять нож – по приметам это может спровоцировать сильную ссору. Обижать 24 февраля домашних животных нельзя – по приметам можно навлечь на себя неприятности. По народным приметам нельзя во Власьев держать долго открытыми окна и двери – в дом могут проникнуть темные силы. Нельзя 24 февраля выносить вечером мусор – это плохая примета, можно потерять все деньги. Народные приметы По народным приметам весна скоро наступит и в мае много зелени будет, если во Власьев день много снега. Морозов больше не будет, если на Власьев день будет тепло, а если 24 февраля иней появился на деревьях – это примета, что ожидается резкое похолодание. Весна ожидается ранняя и теплая, если на Власьев день пойдет снег, а если 24 февраля погода будет пасмурной, но без осадков – это верная примета, что лето будет поздним и прохладным. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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Лиза Офман
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Народные приметы на Власьев день 2024: что нельзя делать 24 февраля?
16:06 23.02.2024 (обновлено: 16:33 23.02.2024)
Православная церковь 24 февраля поминает священномученика Власия, жившего на рубеже III и IV веков
В народном календаре 24 февраля называют Власьев день или "Коровий праздник", так как в этот день крестьяне обычно благословляли домашний скот.
Что нельзя делать на Власьев день: о народных приметах 24 февраля читайте в Sputnik Грузия.
По народным приметам нельзя на Власьев день работать – можно навлечь на дом неприятности.
Нельзя 24 февраля на столе оставлять на столе пустую посуду или стучать по нему – это плохая примета, семья может лишиться достатка.
Во Власьев день нельзя на столе оставлять нож – по приметам это может спровоцировать сильную ссору.
Обижать 24 февраля домашних животных нельзя – по приметам можно навлечь на себя неприятности.
По народным приметам нельзя во Власьев держать долго открытыми окна и двери – в дом могут проникнуть темные силы.
Нельзя 24 февраля выносить вечером мусор – это плохая примета, можно потерять все деньги.
По народным приметам весна скоро наступит и в мае много зелени будет, если во Власьев день много снега.
Морозов больше не будет, если на Власьев день будет тепло, а если 24 февраля иней появился на деревьях – это примета, что ожидается резкое похолодание.
Весна ожидается ранняя и теплая, если на Власьев день пойдет снег, а если 24 февраля погода будет пасмурной, но без осадков – это верная примета, что лето будет поздним и прохладным.
Материал подготовлен на основе открытых источников.