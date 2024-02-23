https://sputnik-georgia.ru/20240223/narodnye-primety-na-vlasev-den-2024-chto-nelzya-delat-24-fevralya-286505417.html

Народные приметы на Власьев день 2024: что нельзя делать 24 февраля?

Народные приметы на Власьев день 2024: что нельзя делать 24 февраля?

Православная церковь 24 февраля поминает священномученика Власия, жившего на рубеже III и IV веков 23.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-23T16:06+0400

2024-02-23T16:06+0400

2024-02-23T16:33+0400

справки

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В народном календаре 24 февраля называют Власьев день или "Коровий праздник", так как в этот день крестьяне обычно благословляли домашний скот. Что нельзя делать на Власьев день: о народных приметах 24 февраля читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя на Власьев день работать – можно навлечь на дом неприятности. Нельзя 24 февраля на столе оставлять на столе пустую посуду или стучать по нему – это плохая примета, семья может лишиться достатка. Во Власьев день нельзя на столе оставлять нож – по приметам это может спровоцировать сильную ссору. Обижать 24 февраля домашних животных нельзя – по приметам можно навлечь на себя неприятности. По народным приметам нельзя во Власьев держать долго открытыми окна и двери – в дом могут проникнуть темные силы. Нельзя 24 февраля выносить вечером мусор – это плохая примета, можно потерять все деньги. Народные приметы По народным приметам весна скоро наступит и в мае много зелени будет, если во Власьев день много снега. Морозов больше не будет, если на Власьев день будет тепло, а если 24 февраля иней появился на деревьях – это примета, что ожидается резкое похолодание. Весна ожидается ранняя и теплая, если на Власьев день пойдет снег, а если 24 февраля погода будет пасмурной, но без осадков – это верная примета, что лето будет поздним и прохладным. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2024

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справки