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Премьер Грузии: визит в Брюссель дает основания для оптимизма

Премьер Грузии: визит в Брюссель дает основания для оптимизма

Грузинские граждане еще до вступления в ЕС смогут пользоваться некоторыми благами этого Союза 23.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Ираклий Кобахидзе положительно оценил свой первый визит в Брюссель в качестве премьер-министра Грузии и сделал оптимистичные прогнозы касательно дальнейшей интеграции страны в Евросоюз. Кобахидзе провел встречи с руководством Евросоюза и принял участие в заседании Совета ассоциации ЕС-Грузия.Он также повторил то, что сказал на пресс-конференции в Брюсселе. "К 2023 году Грузия среди стран кандидатов будет лучше всех подготовлена к членству в Евросоюзе как с демократической, так и экономикой точки зрения", - заявил премьер-министр.По его словам, для выполнения этой задачи правительство Грузии не пожалеет усилий.В ходе встреч с представителями Евросоюза обсуждались как общие аспекты сотрудничества, так и конкретные инициативы, которые предоставят гражданам Грузии еще до вступления страны в Евросоюз возможность пользоваться практическими благами, которыми сегодня пользуются граждане ЕС.В Брюсселе прошли встречи Кобахидзе с президентом Европарламента Робертой Метсола, президентом Евросовета Шарлем Мишелем, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борелем, еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливером Вархеем, еврокомиссаром по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич. Кроме того, Кобахидзе встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и принял участие в заседании комиссии НАТО-Грузия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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