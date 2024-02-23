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Премьер Грузии: визит в Брюссель дает основания для оптимизма
Премьер Грузии: визит в Брюссель дает основания для оптимизма
Грузинские граждане еще до вступления в ЕС смогут пользоваться некоторыми благами этого Союза 23.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-23T15:24+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Ираклий Кобахидзе положительно оценил свой первый визит в Брюссель в качестве премьер-министра Грузии и сделал оптимистичные прогнозы касательно дальнейшей интеграции страны в Евросоюз. Кобахидзе провел встречи с руководством Евросоюза и принял участие в заседании Совета ассоциации ЕС-Грузия.Он также повторил то, что сказал на пресс-конференции в Брюсселе. "К 2023 году Грузия среди стран кандидатов будет лучше всех подготовлена к членству в Евросоюзе как с демократической, так и экономикой точки зрения", - заявил премьер-министр.По его словам, для выполнения этой задачи правительство Грузии не пожалеет усилий.В ходе встреч с представителями Евросоюза обсуждались как общие аспекты сотрудничества, так и конкретные инициативы, которые предоставят гражданам Грузии еще до вступления страны в Евросоюз возможность пользоваться практическими благами, которыми сегодня пользуются граждане ЕС.В Брюсселе прошли встречи Кобахидзе с президентом Европарламента Робертой Метсола, президентом Евросовета Шарлем Мишелем, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борелем, еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливером Вархеем, еврокомиссаром по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич. Кроме того, Кобахидзе встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и принял участие в заседании комиссии НАТО-Грузия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, брюссель, тбилиси, европа, ираклий кобахидзе, йенс столтенберг, европарламент, нато, грузия - евросоюз, евросоюз
грузия, политика, новости, брюссель, тбилиси, европа, ираклий кобахидзе, йенс столтенберг, европарламент, нато, грузия - евросоюз, евросоюз
Премьер Грузии: визит в Брюссель дает основания для оптимизма
Грузинские граждане еще до вступления в ЕС смогут пользоваться некоторыми благами этого Союза
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Ираклий Кобахидзе положительно оценил свой первый визит в Брюссель в качестве премьер-министра Грузии и сделал оптимистичные прогнозы касательно дальнейшей интеграции страны в Евросоюз.
Кобахидзе провел встречи с руководством Евросоюза и принял участие в заседании Совета ассоциации ЕС-Грузия.
"Визит в Брюссель дает основания для оптимизма, что Грузия быстрыми темпами будет идти в направлении интеграции в Евросоюз", - сказал Кобахидзе на пресс-конференции по возвращении в Грузию.
Он также повторил то, что сказал на пресс-конференции в Брюсселе.
"К 2023 году Грузия среди стран кандидатов будет лучше всех подготовлена к членству в Евросоюзе как с демократической, так и экономикой точки зрения", - заявил премьер-министр.
По его словам, для выполнения этой задачи правительство Грузии не пожалеет усилий.
В ходе встреч с представителями Евросоюза обсуждались как общие аспекты сотрудничества, так и конкретные инициативы, которые предоставят гражданам Грузии еще до вступления страны в Евросоюз возможность пользоваться практическими благами, которыми сегодня пользуются граждане ЕС.
"В этом плане особо выделю четкие обещания европейских партнеров касательно интеграции в единое платежное пространство Европы и сокращение расходов на роуминг и интернет", - сказал Кобахидзе.
В Брюсселе прошли встречи Кобахидзе с президентом Европарламента Робертой Метсола, президентом Евросовета Шарлем Мишелем, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борелем, еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливером Вархеем, еврокомиссаром по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич.
Кроме того, Кобахидзе встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и принял участие в заседании комиссии НАТО-Грузия.