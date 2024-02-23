https://sputnik-georgia.ru/20240223/primety-na-iverskuyu-ikonu-bozhey-materi-2024-chto-nelzya-delat-286512942.html

Приметы на Иверскую икону Божьей Матери 2024: что нельзя делать?

Приметы на Иверскую икону Божьей Матери 2024: что нельзя делать?

День Иверской иконы Божьей Матери православные отмечают 25 февраля – в этот день монахи монастыря на Святой горе Афон обрели чудотворный образ 23.02.2024, Sputnik Грузия

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иверская икона божьей матери

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С начала XI века икона Божьей Матери постоянно находится в Иверском монастыре на горе Афон, в честь которого и получила свое название. Икону Пресвятой Богородицы, как предание повествует, написал евангелист Лука еще при земной жизни Богоматери – она одна из наиболее известных и почитаемых в православном мире. Что нельзя делать на Иверскую икону Божьей Матери: о народных приметах церковного праздника читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя на Иверскую заниматься тяжелым трудом – восстановить силы будет очень сложно. Нельзя в день Иверской иконы Божьей Матери начинать новые дела – по приметам любое начинание 25 февраля завершится провалом. На Иверскую нельзя покупать крупные или дорогие вещи – по приметам любая вещь, приобретенная 25 февраля, долго не прослужит. По народным приметам нельзя на Иверскую начинать новые дела – любое начинание 25 февраля завершится провалом. Нельзя на Иверскую икону Божьей Матери открывать надолго в доме окна – есть примета, что злые духи могут проникнуть в дом через окно и забрать здоровье домочадцев. Распространять слухи, ссориться и ругаться 25 февраля нельзя – по приметам весь год можно провести в конфликтах. Предаваться чревоугодию и пьянству в день Иверской иконы Божьей Матери нельзя – по приметам можно привлечь финансовые трудности. Надевать 25 февраля только старые и поношенные вещи нельзя – по приметам избавиться от прошлых проблем будет сложно. Народные приметы Лето будет дождливое, если на Иверскую будет снегопад и туман, а если 25 февраля звезд на небе много – по приметам урожай будет богатый. Март предстоит теплый, если в день Иверской иконы Божьей Матери будет холодно, а если потеплеет – это верная примета, что весна будет поздней и холодной. По народным приметам нельзя рассказывать страшный сон, который приснился 25 февраля – он обязательно сбудется. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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религия , справки , календарь религиозных праздников, иверская икона божьей матери