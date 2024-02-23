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Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения
Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения
Непогода создала проблемы для автомобилистов в Грузии 23.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-23T10:47+0400
2024-02-23T10:47+0400
2024-02-23T10:47+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Снегопад и гололед создали проблемы на некоторых автодорогах Грузии, сообщает Департамент автомобильных дорог. Так, на 36-60 ки участка (Верона-Шуамта) автомобильной дороги внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави движение разрешено только для автотранспорта с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами). На остальных участках этой автомобильной дороги движение свободное. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на автомобильной дороге внутригосударственного значения Сачхере (Сареки) – Узунта – Шкмери – Зудали. Для остального вида автотранспорта движение свободное. Ограничения действуют и на дороге в направлении границы с Россией (ТПП "Верхний Ларс"). В частности, на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс движение запрещено движение для транспорта с прицепом и полуприцепомПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, сачхере, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, сачхере, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения
Непогода создала проблемы для автомобилистов в Грузии
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Снегопад и гололед создали проблемы на некоторых автодорогах Грузии, сообщает Департамент автомобильных дорог.
Так, на 36-60 ки участка (Верона-Шуамта) автомобильной дороги внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави движение разрешено только для автотранспорта с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами).
На остальных участках этой автомобильной дороги движение свободное.
Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на автомобильной дороге внутригосударственного значения Сачхере (Сареки) – Узунта – Шкмери – Зудали. Для остального вида автотранспорта движение свободное.
Ограничения действуют и на дороге в направлении границы с Россией (ТПП "Верхний Ларс"). В частности, на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс движение запрещено движение для транспорта с прицепом и полуприцепом