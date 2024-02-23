https://sputnik-georgia.ru/20240223/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-gde-deystvuyut-ogranicheniya-286494544.html

Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения

Ситуация на дорогах Грузии: где действуют ограничения

Непогода создала проблемы для автомобилистов в Грузии 23.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-23T10:47+0400

2024-02-23T10:47+0400

2024-02-23T10:47+0400

грузия

новости

погода

департамент автомобильных дорог

сачхере

дороги

грузинские дороги, машины и их водители

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1f/264005158_11:0:2464:1380_1920x0_80_0_0_292351becbb4c2e815e7b27e9903cf3d.jpg

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Снегопад и гололед создали проблемы на некоторых автодорогах Грузии, сообщает Департамент автомобильных дорог. Так, на 36-60 ки участка (Верона-Шуамта) автомобильной дороги внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави движение разрешено только для автотранспорта с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами). На остальных участках этой автомобильной дороги движение свободное. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на автомобильной дороге внутригосударственного значения Сачхере (Сареки) – Узунта – Шкмери – Зудали. Для остального вида автотранспорта движение свободное. Ограничения действуют и на дороге в направлении границы с Россией (ТПП "Верхний Ларс"). В частности, на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс движение запрещено движение для транспорта с прицепом и полуприцепомПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сачхере

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, сачхере, дороги, грузинские дороги, машины и их водители