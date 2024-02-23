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Сын убил отца в Тбилиси – СМИ
Сын убил отца в Тбилиси – СМИ
Сообщается, что обвиняемый был ранее судим 23.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-23T14:46+0400
2024-02-23T14:52+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Сын убил отца в окраинном район Тбилиси Глдани, обвиняемый уже задержан, сообщает телекомпания "Рустави 2".Сын, вероятно, нанес смертельное ранение своему отцу холодным оружием. По одной из версий, обвиняемый был ранее судим.Другие подробности инцидента пока не сообщаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, тбилиси
грузия, происшествия, новости, тбилиси

Сын убил отца в Тбилиси – СМИ

14:46 23.02.2024 (обновлено: 14:52 23.02.2024)
© photo: Sputnik / StringerМесто стрельбы на рынке в городе Рустави
Место стрельбы на рынке в городе Рустави - Sputnik Грузия, 1920, 23.02.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Сообщается, что обвиняемый был ранее судим
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Сын убил отца в окраинном район Тбилиси Глдани, обвиняемый уже задержан, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Сын, вероятно, нанес смертельное ранение своему отцу холодным оружием. По одной из версий, обвиняемый был ранее судим.
Другие подробности инцидента пока не сообщаются.
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