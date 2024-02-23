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Сын убил отца в Тбилиси – СМИ

Сын убил отца в Тбилиси – СМИ

Сообщается, что обвиняемый был ранее судим 23.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-23T14:46+0400

2024-02-23T14:46+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Сын убил отца в окраинном район Тбилиси Глдани, обвиняемый уже задержан, сообщает телекомпания "Рустави 2".Сын, вероятно, нанес смертельное ранение своему отцу холодным оружием. По одной из версий, обвиняемый был ранее судим.Другие подробности инцидента пока не сообщаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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