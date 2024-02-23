https://sputnik-georgia.ru/20240223/v-batumi-sokratilsya-spros-na-kvartiry--dannye-issledovaniya-286492313.html

В Батуми сократился спрос на квартиры – данные исследования

В Батуми сократился спрос на квартиры – данные исследования

Сокращение продаж наблюдается на 10% на первичном рынке и на 4% на вторичном, говорится в исследовании 23.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-23T11:11+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Спрос на квартиры в Батуми в 2023 году упал на 7,5% по сравнению с 2022 годом – было продано 15,7 тысячи квартир, говорится в исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart. По данным компании, падение спроса на квартиры на самом крупном черноморском курорте Грузии связано с рекордными транзакциями купли-продажи недвижимости в 2022 году и ослаблением миграционных потоков. По итогам 2023 года средневзвешенная цена квартир в Батуми выросла на 20,1% за год и составила 1,3 тысячи долларов за квадратный метр, говорится в исследовании. Больше всего квартир (42%) продано на территории Нового бульвара. Как отмечают аналитики, 60,1% транзакций были осуществлены на первичном рынке. Причиной этому является концентрация девелоперских проектов в районе Нового бульвара – 67 из 155 жилых проектов Батуми реализуются именно на Новом бульваре. По информации G&T, наибольшая доля продаж приходится на квартиры малой площади (26-50 м2) и средней площади (51-80 м2).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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