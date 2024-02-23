https://sputnik-georgia.ru/20240223/v-kabmine-gruzii-zaplanirovany-izmeneniya-otvet-premera-286504992.html

В кабмине Грузии запланированы изменения? Ответ премьера

В кабмине Грузии запланированы изменения? Ответ премьера

В СМИ распространилась информация, что планируется смена главы МИД Грузии 23.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-23T16:30+0400

2024-02-23T16:30+0400

2024-02-23T16:30+0400

грузия

политика

новости

илья дарчиашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

ираклий чиковани

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Никаких изменений в правительстве Грузии не запланировано и никакие консультации по этом поводу не ведутся, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге. Таким образом премьер опроверг распространившуюся в СМИ информацию о том, что председатель комитета евроинтеграции парламента Грузии Мака Бочоришвили сменит Илью Дарчиашвили на посту главы МИД. При этом он сказал, что как сложится ситуация через несколько лет зависит не только от них, отметив, что информация о запланированных изменениях в правительстве – это выдумка СМИ. Ираклий Кобахидзе стал премьером Грузии 8 февраля 2024 года и не стал менять состав правительства своего предшественника Ираклия Гарибашвили. Единственным новым лицом в кабмине стал Ираклий Чиковани, в прошлом вице-спикер парламента Грузии, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Он сменил Джуаншера Бурчуладзе на посту министра обороны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, илья дарчиашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий чиковани, ираклий кобахидзе