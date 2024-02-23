https://sputnik-georgia.ru/20240223/v-telavi-povredili-banner-o-geroyakh-vov---rtskhiladze-obratilsya-k-meru-telavi--286501239.html

В Телави повредили баннер о героях ВОВ – Рцхиладзе обратился к мэру Телави

В Телави повредили баннер о героях ВОВ – Рцхиладзе обратился к мэру Телави

По мнению Рцхиладзе, баннер поврежден членами "Единого национального движения" 23.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-23T15:46+0400

2024-02-23T15:46+0400

2024-02-23T15:51+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Баннер, посвященный героям Великой Отечественной войны, поврежден на Телавском кладбище, сообщил основатель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе и обратился к мэру Телави Левану Андриашвили с просьбой принять соответствующие меры.Баннер с надписью на грузинском и русском языках."Здесь покоятся бойцы, скончавшиеся от ран, полученных в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов. В нескольких городах Грузии, в том числе в Телави, во время войны функционировали военные лазареты, в которых лечили раненых. Могилы, к сожалению, утрачены, сохранился лишь центральный монумент" был поставлен по инициативе Института Евразии в 2023 году.По мнению Рцхиладзе, баннер поврежден членами "Единого национального движения".Глава Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе сообщил, что в центральной части кладбища находится оригинальный памятник советского периода, высеченная на котором надпись гласит, что тут покоятся участники ВОВ 1941-1945 годов: "СЛАВА ГЕРОЯМ/ Здесь похоронены солдаты, сержанты и офицеры, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".Рцхиладзе отметил, что до установки баннера в 2023 году они неоднократно пытались получить информацию от муниципальных органов, в том числе от архива, о том, какие конкретно бойцы или в каком количестве покоятся на этом кладбище. К сожалению, как это часто происходит в Грузии, архивы потеряны, отметил он.Для того чтобы привести памятник в порядок, Институт Евразии провел следующие работы: он был был очищен от плесени, была изготовлена, окрашена и установлена на памятнике металлическая звезда (вместо деревянной), надписи на памятнике были озолочены специальным раствором, был установлен металлический информационный стенд на грузинском и русском языках, памятник был огражден новыми столбиками и цепями, Вокруг памятника был насыпан мраморный щебень, изготовлена и установлена мраморная доска с надписью на грузинском и английском языках.

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грузия, новости, гулбаат рцхиладзе, институт евразии, общество, единое национальное движение, россия