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Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта для большегрузов
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта для большегрузов
Непогода создала проблемы для автомобилистов, направляющихся к границе с РФ 23.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-23T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Движение на дороге в направлении границы с Россией (ТПП "Верхний Ларс") ограничено для транспорта с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии. Ограничение введено из-за сильного снегопада на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Движение для остального вида автотранспорта свободное. По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в режиме беспрерывного проезда. На участке Гудаури-Коби движение возможно только через лавинозащитные тоннели. За движением следит патрульная полиция. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, верхний ларс, тбилиси, армения, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды
грузия, погода, новости, верхний ларс, тбилиси, армения, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта для большегрузов
10:02 23.02.2024 (обновлено: 10:31 23.02.2024)
Непогода создала проблемы для автомобилистов, направляющихся к границе с РФ
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Движение на дороге в направлении границы с Россией (ТПП "Верхний Ларс") ограничено для транспорта с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничение введено из-за сильного снегопада на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Движение для остального вида автотранспорта свободное.
По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в режиме беспрерывного проезда. На участке Гудаури-Коби движение возможно только через лавинозащитные тоннели.
За движением следит патрульная полиция.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.