https://sputnik-georgia.ru/20240223/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-dlya-gruzovikov-otkryto-286507718.html

Верхний Ларс сегодня: движение для грузовиков открыто

Верхний Ларс сегодня: движение для грузовиков открыто

Ограничения были введены из-за снегопада на участке Гудаури (Поста)-Коби 23.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-23T18:21+0400

2024-02-23T18:21+0400

2024-02-23T18:21+0400

департамент автомобильных дорог

верхний ларс

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грузия

мцхета-степанцминда-ларс

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией (ТПП "Верхний Ларс") восстановлено для автомобилей с прицепами и полуприцепами после проведения очистительных работ, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничения были введены 23 февраля утром на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада.Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста)-Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные тоннели.Движение прицепов, полуприцепов и транспорта категории M3 более чем с 22 посадочными местами (не считая водительского) будет осуществляться в одностороннем порядке в тоннелях.Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем патрульной полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

верхний ларс

гудаури

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департамент автомобильных дорог, верхний ларс, погода, новости, гудаури, грузия, мцхета-степанцминда-ларс