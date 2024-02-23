https://sputnik-georgia.ru/20240223/zaderzhannomu-po-obvineniyu-v-ubiystve-ottsa-grozit-bessrochnoe-zaklyuchenie-286512426.html

Задержанному по обвинению в убийстве отца грозит бессрочное заключение

Задержанному по обвинению в убийстве отца грозит бессрочное заключение

Обвиняемого задержали неподалеку от места происшествия, орудие убийства, нож, изъяли в качестве улики 23.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Задержанному по обвинению в убийстве отца в Тбилиси, в прошлом судимому мужчине грозит до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение, говорится в сообщении МВД. По данным ведомства, 26-летний мужчина ранил своего 50-летнего отца во время конфликта на бытовой почве. В результате ранений мужчина скончался в больнице. Обвиняемого задержали неподалеку от места происшествия, орудие убийства, нож, изъяли в качестве улики. Расследование по делу об убийстве при отягчающих обстоятельствах члена семьи продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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