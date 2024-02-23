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Задержанному по обвинению в убийстве отца грозит бессрочное заключение
Задержанному по обвинению в убийстве отца грозит бессрочное заключение
Обвиняемого задержали неподалеку от места происшествия, орудие убийства, нож, изъяли в качестве улики 23.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-23T22:28+0400
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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Задержанному по обвинению в убийстве отца в Тбилиси, в прошлом судимому мужчине грозит до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение, говорится в сообщении МВД. По данным ведомства, 26-летний мужчина ранил своего 50-летнего отца во время конфликта на бытовой почве. В результате ранений мужчина скончался в больнице. Обвиняемого задержали неподалеку от места происшествия, орудие убийства, нож, изъяли в качестве улики. Расследование по делу об убийстве при отягчающих обстоятельствах члена семьи продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, мвд грузии, убийство
грузия, новости, происшествия, тбилиси, мвд грузии, убийство
Задержанному по обвинению в убийстве отца грозит бессрочное заключение
22:28 23.02.2024 (обновлено: 22:35 23.02.2024)
Обвиняемого задержали неподалеку от места происшествия, орудие убийства, нож, изъяли в качестве улики
ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Задержанному по обвинению в убийстве отца в Тбилиси, в прошлом судимому мужчине грозит до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение, говорится в сообщении МВД.
По данным ведомства, 26-летний мужчина ранил своего 50-летнего отца во время конфликта на бытовой почве. В результате ранений мужчина скончался в больнице.
Обвиняемого задержали неподалеку от места происшествия, орудие убийства, нож, изъяли в качестве улики.
Расследование по делу об убийстве при отягчающих обстоятельствах члена семьи продолжается.