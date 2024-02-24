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В ВС России поставят беспилотники, управляемые искусственным интеллектом
В ВС России поставят беспилотники, управляемые искусственным интеллектом
Управление БПЛА с использованием технологий искусственного интеллекта существенно повысит эффективность их применения 24.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Вооруженные силы России получат беспилотники, которые управляются с использованием технологий искусственного интеллекта, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.Глава Минобороны проинспектировал российскую группировку войск "Центр" в зоне СВО, где заслушал доклады командующего и офицеров штаба, сообщает пресс-служба ведомства.Шойгу отметил роль беспилотников в ходе проведения спецоперации.По его словам, в войска запланирована поставка БПЛА, управление которыми осуществляется с использованием технологий искусственного интеллекта, что повысит эффективность их применения.Министру доложили, что во время операции по освобождению Авдеевки украинские войска отброшены более чем на десять километров.По словам командующего группировкой "Центр" Андрея Мордвичева, боевики ВСУ массово сдаются в плен.После зачистки уже выведено порядка 200 пленных, в ближайшие дни ожидается еще около сотни.В ответ Шойгу обратил особое внимание на необходимость гуманного отношения к взятым в плен бойцам противника, напомнив о соответствующем приказе президента Владимира Путина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, украина, донбасс, сергей шойгу, владимир путин, тбилиси
В ВС России поставят беспилотники, управляемые искусственным интеллектом
13:41 24.02.2024 (обновлено: 15:30 24.02.2024)
Управление БПЛА с использованием технологий искусственного интеллекта существенно повысит эффективность их применения
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Вооруженные силы России получат беспилотники, которые управляются с использованием технологий искусственного интеллекта, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Глава Минобороны проинспектировал российскую группировку войск "Центр" в зоне СВО, где заслушал доклады командующего и офицеров штаба, сообщает пресс-служба ведомства.
Шойгу отметил роль беспилотников в ходе проведения спецоперации.
По его словам, в войска запланирована поставка БПЛА, управление которыми осуществляется с использованием технологий искусственного интеллекта, что повысит эффективность их применения.
"Мы подошли к этому. Это становится довольно серьезным оружием", – цитирует Шойгу РИА Новости.
Министру доложили, что во время операции по освобождению Авдеевки украинские войска отброшены более чем на десять километров.
По словам командующего группировкой "Центр" Андрея Мордвичева, боевики ВСУ массово сдаются в плен.
После зачистки уже выведено порядка 200 пленных, в ближайшие дни ожидается еще около сотни.
В ответ Шойгу обратил особое внимание на необходимость гуманного отношения к взятым в плен бойцам противника, напомнив о соответствующем приказе президента Владимира Путина.