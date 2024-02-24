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Россия сталкивается со всем военным потенциалом НАТО – Минобороны
Россия сталкивается со всем военным потенциалом НАТО – Минобороны
В оборонном ведомстве России обратили внимание на недостатки западного вооружения 24.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Россия сталкивается со всем военно-промышленным потенциалом НАТО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, который ознакомился с образцами трофейной военной техники, захваченной войсками РФ в ходе спецоперации на Украине.Заместитель командующего войсками Центрального военного округа Евгений Циндяйкин обратил внимание на недостатки западного вооружения на примере американского бронетранспортера М113.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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россия, в мире, политика, украина, бишкек, сергей шойгу, владимир путин, нато, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, политика, украина, бишкек, сергей шойгу, владимир путин, нато, обострение ситуации вокруг украины

Россия сталкивается со всем военным потенциалом НАТО – Минобороны

15:01 24.02.2024 (обновлено: 16:12 24.02.2024)
© photo: Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие полка Центрального военного округа загружают РСЗО БМ-21 "Град" на Краснолиманском направлении спецоперации.
Военнослужащие полка Центрального военного округа загружают РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации. - Sputnik Грузия, 1920, 24.02.2024
© photo: Sputnik / Станислав Красильников
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В оборонном ведомстве России обратили внимание на недостатки западного вооружения
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Россия сталкивается со всем военно-промышленным потенциалом НАТО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, который ознакомился с образцами трофейной военной техники, захваченной войсками РФ в ходе спецоперации на Украине.
Заместитель командующего войсками Центрального военного округа Евгений Циндяйкин обратил внимание на недостатки западного вооружения на примере американского бронетранспортера М113.

"Недостаток этой машины – слабая проходимость. Это касается практически всех европейских машин в наших условиях. Если анализировать весь выставленный ряд, то мы сталкиваемся в полном объеме со всем военно-промышленным натовским потенциалом", – сказал Циндяйкин.

Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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