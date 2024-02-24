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Санкции бесполезны: западные СМИ удивлены стойкостью экономики РФ
Санкции бесполезны: западные СМИ удивлены стойкостью экономики РФ
По мнению экспертов, экономика России выстояла благодаря увеличению расходов на оборону, а также поиску новых покупателей и поставщиков в Азии 24.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-24T16:21+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Новые санкции, направленные против РФ, вряд ли окажут значительное негативное влияние на ее экономику, "учитывая жизнестойкость России", пишет газета Washington Post.Ранее в пятницу Минфин, Минторг и Госдеп США объявили о введении масштабных санкций против России. В общей сложности санкционные списки пополнили порядка 500 физических лиц и организаций, в том числе из третьих стран.По мнению газеты, это стало возможно благодаря увеличению расходов на оборону, а также поиску новых покупателей и поставщиков в Азии.В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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россия, в мире, новости, азия, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, новости, азия, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины

Санкции бесполезны: западные СМИ удивлены стойкостью экономики РФ

16:21 24.02.2024 (обновлено: 17:55 24.02.2024)
© photo: Sputnik / Виталий БелоусовВид на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля
Вид на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля - Sputnik Грузия, 1920, 24.02.2024
© photo: Sputnik / Виталий Белоусов
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По мнению экспертов, экономика России выстояла благодаря увеличению расходов на оборону, а также поиску новых покупателей и поставщиков в Азии
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Новые санкции, направленные против РФ, вряд ли окажут значительное негативное влияние на ее экономику, "учитывая жизнестойкость России", пишет газета Washington Post.
Ранее в пятницу Минфин, Минторг и Госдеп США объявили о введении масштабных санкций против России. В общей сложности санкционные списки пополнили порядка 500 физических лиц и организаций, в том числе из третьих стран.

"Спустя два года после того, как президент Байден заявил, что... российской экономике будет нанесен "сокрушительный удар", в этом году ожидается, что (экономика – ред.) РФ будет расти более быстрыми темпами, чем США, Германии, Франции или Соединенного Королевства. Новые американские санкции, о которых было объявлено в пятницу, вряд ли изменят данную реальность, учитывая жизнестойкость России", – передает РИА Новости.

По мнению газеты, это стало возможно благодаря увеличению расходов на оборону, а также поиску новых покупателей и поставщиков в Азии.

"Это первый геополитический кризис, в котором не принимают участие все крупные азиатские экономики. Запад больше не обладает решающей экономической силой. Индии и Китая достаточно, чтобы удержать Россию на плаву", – приводит газета слова эксперта по санкциям из Корнеллского университета Николаса Малдера.

В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.
В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей.
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