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Санкции бесполезны: западные СМИ удивлены стойкостью экономики РФ

Санкции бесполезны: западные СМИ удивлены стойкостью экономики РФ

По мнению экспертов, экономика России выстояла благодаря увеличению расходов на оборону, а также поиску новых покупателей и поставщиков в Азии 24.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-24T16:21+0400

2024-02-24T16:21+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Новые санкции, направленные против РФ, вряд ли окажут значительное негативное влияние на ее экономику, "учитывая жизнестойкость России", пишет газета Washington Post.Ранее в пятницу Минфин, Минторг и Госдеп США объявили о введении масштабных санкций против России. В общей сложности санкционные списки пополнили порядка 500 физических лиц и организаций, в том числе из третьих стран.По мнению газеты, это стало возможно благодаря увеличению расходов на оборону, а также поиску новых покупателей и поставщиков в Азии.В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, новости, азия, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины