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Дорога Кутаиси-Алпана-Мамисони закрыта из-за камнепада
Дорога Кутаиси-Алпана-Мамисони закрыта из-за камнепада
На месте ЧП работают группы геологов 24.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-24T12:20+0400
2024-02-24T12:20+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Дорога внутригосударственного значения Кутаиси (Чома)-Алпана-Мамисони закрыта из-за камнепада, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии В результате камнепада были повреждены линии и столбы электропередач, из-за чего электричество не подается в поселок Твиши (регион Рача-Лечхум и Квемо Сванети). Группа геологов изучила сложившуюся ситуацию. Работы по очистке дорог ведутся в интенсивном режиме. В то же время группы электрораспределительной компании "Энерго Про Дорджия" проводят работы по восстановлению электроснабжения в районах. Губернатор региона Рача-Лечхум и Квемо Сванети Папуна Маргвелидзе и другие высокопоставленные представители местной власти ознакомились с ситуацией на месте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, экономика, тбилиси, кутаиси, департамент автомобильных дорог
Дорога Кутаиси-Алпана-Мамисони закрыта из-за камнепада
12:20 24.02.2024 (обновлено: 13:12 24.02.2024)
На месте ЧП работают группы геологов
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Дорога внутригосударственного значения Кутаиси (Чома)-Алпана-Мамисони закрыта из-за камнепада, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии
В результате камнепада были повреждены линии и столбы электропередач, из-за чего электричество не подается в поселок Твиши (регион Рача-Лечхум и Квемо Сванети).
Группа геологов изучила сложившуюся ситуацию. Работы по очистке дорог ведутся в интенсивном режиме.
В то же время группы электрораспределительной компании "Энерго Про Дорджия" проводят работы по восстановлению электроснабжения в районах.
Губернатор региона Рача-Лечхум и Квемо Сванети Папуна Маргвелидзе и другие высокопоставленные представители местной власти ознакомились с ситуацией на месте.