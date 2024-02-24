https://sputnik-georgia.ru/20240224/doroga-kutaisi-alpana-mamisoni-zakryta-iz-za-kamnepada-286516400.html

Дорога Кутаиси-Алпана-Мамисони закрыта из-за камнепада

Дорога Кутаиси-Алпана-Мамисони закрыта из-за камнепада

На месте ЧП работают группы геологов 24.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Дорога внутригосударственного значения Кутаиси (Чома)-Алпана-Мамисони закрыта из-за камнепада, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии В результате камнепада были повреждены линии и столбы электропередач, из-за чего электричество не подается в поселок Твиши (регион Рача-Лечхум и Квемо Сванети). Группа геологов изучила сложившуюся ситуацию. Работы по очистке дорог ведутся в интенсивном режиме. В то же время группы электрораспределительной компании "Энерго Про Дорджия" проводят работы по восстановлению электроснабжения в районах. Губернатор региона Рача-Лечхум и Квемо Сванети Папуна Маргвелидзе и другие высокопоставленные представители местной власти ознакомились с ситуацией на месте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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