https://sputnik-georgia.ru/20240224/gruziya-provela-pervyy-raund-peregovorov-ob-ekonomicheskom-partnerstve-s-yuzhnoy-koreey-286514789.html
Грузия провела первый раунд переговоров об экономическом партнерстве с Южной Кореей
Грузия провела первый раунд переговоров об экономическом партнерстве с Южной Кореей
Корея является потенциальным экспортным рынком для сельскохозяйственной продукции, производимой в Грузии, заявил замминистра 24.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-24T09:01+0400
2024-02-24T09:01+0400
2024-02-24T09:04+0400
экономика
новости
грузия
южная корея
геннадий арвеладзе
тбилиси
соглашение о свободной торговле
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/01/277208959_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_49bcd61a35f16eb4c56c77bb7d2e1662.jpg
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Первый раунд переговоров об экономическом партнерстве между Грузией и Республикой Корея завершился подписанием совместного протокола, говорится в сообщении министерства экономики.По словам заместителя министра экономики Грузии Геннадия Арвеладзе, первый раунд переговоров завершился успешно, стороны обсудили такие вопросы, как торговля товарами и услугами, правила происхождения, таможенные процедуры, санитарные и фитосанитарные меры, технические барьеры в торговле. Также часть переговоров была посвящена таким важным направлениям экономического сотрудничества, охватываемым соглашением, как транспорт, энергетика и инвестиции. По его словам, Корея является потенциальным экспортным рынком для сельскохозяйственной продукции, производимой в Грузии, такой как вино и алкогольные напитки, минеральные и пресные воды, фруктовые и овощные консервы и соки, орехи и различные промышленные товары. Переговоры об экономическом партнерстве носят комплексный характер и охватывают все сферы, связанные с торговлей, поэтому в нем принимают участие представители экономики, финансов, охраны окружающей среды и сельского хозяйства, иностранных дел, юстиции, а также Национального банка, государственных закупок. Следующий этап переговоров пройдет весной 2024 года в Сеуле.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
южная корея
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/01/277208959_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_918de97c2785c623b39ff19e873fc6ba.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, южная корея, геннадий арвеладзе, тбилиси, соглашение о свободной торговле
экономика, новости, грузия, южная корея, геннадий арвеладзе, тбилиси, соглашение о свободной торговле
Грузия провела первый раунд переговоров об экономическом партнерстве с Южной Кореей
09:01 24.02.2024 (обновлено: 09:04 24.02.2024)
Корея является потенциальным экспортным рынком для сельскохозяйственной продукции, производимой в Грузии, заявил замминистра
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Первый раунд переговоров об экономическом партнерстве между Грузией и Республикой Корея завершился подписанием совместного протокола, говорится в сообщении министерства экономики.
По словам заместителя министра экономики Грузии Геннадия Арвеладзе, первый раунд переговоров завершился успешно, стороны обсудили такие вопросы, как торговля товарами и услугами, правила происхождения, таможенные процедуры, санитарные и фитосанитарные меры, технические барьеры в торговле.
Также часть переговоров была посвящена таким важным направлениям экономического сотрудничества, охватываемым соглашением, как транспорт, энергетика и инвестиции.
"Республика Корея является одним из крупнейших рынков Азии, который характеризуется высокой конкуренцией и покупательной способностью, поэтому размещение нашей экспортной продукции на этом приоритетном рынке с преференциальным торговым режимом будет способствовать повышению конкурентоспособности и диверсификации нашей продукции", – заявил Арвеладзе.
По его словам, Корея является потенциальным экспортным рынком для сельскохозяйственной продукции, производимой в Грузии, такой как вино и алкогольные напитки, минеральные и пресные воды, фруктовые и овощные консервы и соки, орехи и различные промышленные товары.
Переговоры об экономическом партнерстве носят комплексный характер и охватывают все сферы, связанные с торговлей, поэтому в нем принимают участие представители экономики, финансов, охраны окружающей среды и сельского хозяйства, иностранных дел, юстиции, а также Национального банка, государственных закупок.
Следующий этап переговоров пройдет весной 2024 года в Сеуле.