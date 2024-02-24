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Грузия провела первый раунд переговоров об экономическом партнерстве с Южной Кореей

Грузия провела первый раунд переговоров об экономическом партнерстве с Южной Кореей

Корея является потенциальным экспортным рынком для сельскохозяйственной продукции, производимой в Грузии, заявил замминистра 24.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-24T09:01+0400

2024-02-24T09:01+0400

2024-02-24T09:04+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Первый раунд переговоров об экономическом партнерстве между Грузией и Республикой Корея завершился подписанием совместного протокола, говорится в сообщении министерства экономики.По словам заместителя министра экономики Грузии Геннадия Арвеладзе, первый раунд переговоров завершился успешно, стороны обсудили такие вопросы, как торговля товарами и услугами, правила происхождения, таможенные процедуры, санитарные и фитосанитарные меры, технические барьеры в торговле. Также часть переговоров была посвящена таким важным направлениям экономического сотрудничества, охватываемым соглашением, как транспорт, энергетика и инвестиции. По его словам, Корея является потенциальным экспортным рынком для сельскохозяйственной продукции, производимой в Грузии, такой как вино и алкогольные напитки, минеральные и пресные воды, фруктовые и овощные консервы и соки, орехи и различные промышленные товары. Переговоры об экономическом партнерстве носят комплексный характер и охватывают все сферы, связанные с торговлей, поэтому в нем принимают участие представители экономики, финансов, охраны окружающей среды и сельского хозяйства, иностранных дел, юстиции, а также Национального банка, государственных закупок. Следующий этап переговоров пройдет весной 2024 года в Сеуле.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, новости, грузия, южная корея, геннадий арвеладзе, тбилиси, соглашение о свободной торговле