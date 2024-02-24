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Кувейтский лоукостер Jazeera Airways будет выполнять рейсы в Батуми
Кувейтский лоукостер Jazeera Airways будет выполнять рейсы в Батуми
Полеты будут осуществляться семь раз в неделю 24.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-24T13:01+0400
2024-02-24T13:01+0400
2024-02-24T13:01+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Кувейтская низкобюджетная авиакомпания Jazeera Airways с 14 июня начнет выполнять рейсы из Эль-Кувейта в курортный Батуми (Аджария), сообщили в Объединении аэропортов Грузии. После Тбилиси Батуми станет вторым пунктом назначения в Грузии, куда в летний туристический сезон Jazeera Airways будет летать семь раз в неделю. По словам генерального директора Объединения аэропортов Грузии Ираклия Каркашадзе, успешное завершение переговоров с авиакомпанией привело к тому, что Грузия является одним из приоритетных направлений для стран Персидского залива. Jazeera Airways начала работу на авиарынке Грузии в 2018 году. Интерес стран Персидского залива к Грузии растет. В 2023 году Грузию из Кувейта посетили 77 392 пассажира. В прошлом году в Грузию из стран Персидского залива прибыл 1 094 695 пассажиров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, новости, грузия, батуми, персидский залив, jazeera airways
туризм, новости, грузия, батуми, персидский залив, jazeera airways
Кувейтский лоукостер Jazeera Airways будет выполнять рейсы в Батуми
Полеты будут осуществляться семь раз в неделю
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Кувейтская низкобюджетная авиакомпания Jazeera Airways с 14 июня начнет выполнять рейсы из Эль-Кувейта в курортный Батуми (Аджария), сообщили в Объединении аэропортов Грузии.
После Тбилиси Батуми станет вторым пунктом назначения в Грузии, куда в летний туристический сезон Jazeera Airways будет летать семь раз в неделю.
По словам генерального директора Объединения аэропортов Грузии Ираклия Каркашадзе, успешное завершение переговоров с авиакомпанией привело к тому, что Грузия является одним из приоритетных направлений для стран Персидского залива.
"Мы постоянно связываемся и сотрудничаем с авиакомпаниями, чтобы предложить нашим пассажирам больше направлений и частот. В результате с 14 июня по 16 сентября авиакомпания будет осуществлять ежедневные рейсы по маршруту Эль-Кувейт-Батуми-Эль-Кувейт", – сообщил Ираклий Каркашадзе.
Jazeera Airways начала работу на авиарынке Грузии в 2018 году.
Интерес стран Персидского залива к Грузии растет. В 2023 году Грузию из Кувейта посетили 77 392 пассажира. В прошлом году в Грузию из стран Персидского залива прибыл 1 094 695 пассажиров.