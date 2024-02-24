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Основная ставка монетарной политики в Грузии и соседних странах – последние данные
Основная ставка монетарной политики в Грузии и соседних странах – последние данные
Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 31 января принял решение снизить ставку рефинансирования с 9,5 до 9%. 24.02.2024, Sputnik Грузия
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Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 31 января принял решение снизить ставку рефинансирования с 9,5 до 9%. Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. А 22 февраля Центральный банк Турции прервал начатый в июне 2023 года цикл повышения ключевой ставки и оставил ее на уровне 45%.В последний раз регулятор принял решение о повышении ставки в январе – до 45% с 42,5%. До этого ЦБ Турции повышал ставку на протяжении восьми месяцев.Тем временем в России Совет директоров Банка России 16 февраля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Банк России начал повышать ставку с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией. Тогда ее увеличили на один процентный пункт. Уже в августе на фоне обвала курса рубля этот инструмент подняли на 3,5 процентного пункта, в сентябре, октябре и декабре добавили еще четыре – до 16% годовых.Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение о снижении учетной ставки на 0,25 процентного пункта – с 8% до 7,75%. Согласно информации ЦБА, решение о снижении учетной ставки принято с учетом того, что фактическая и прогнозируемая инфляция находится в целевом коридоре, стабилизации инфляционных ожиданий, а также ситуации на валютном рынке.А Центробанк Армении снизил ключевую ставку (ставку рефинансирования) на 0,5% – с 9,25% до 8,75%. Решение об этом было принято на сегодняшнем заседании Совета ЦБ.Таким образом, с конца 2022 года ставка рефинансирования снизилась на 2% (с 10,75% до 8,75%). ЦБ снижает ставку по двум причинам: во-первых, потому что инфляция в республике снизилась, во-вторых, снизились ожидания будущей инфляции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, турция, армения, азербайджан, россия, инфографика, инфографика
Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 31 января принял решение снизить ставку рефинансирования с 9,5 до 9%.
Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики.
А 22 февраля Центральный банк Турции прервал начатый в июне 2023 года цикл повышения ключевой ставки и оставил ее на уровне 45%.
В последний раз регулятор принял решение о повышении ставки в январе – до 45% с 42,5%. До этого ЦБ Турции повышал ставку на протяжении восьми месяцев.
Тем временем в России Совет директоров Банка России 16 февраля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Банк России начал повышать ставку с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией. Тогда ее увеличили на один процентный пункт. Уже в августе на фоне обвала курса рубля этот инструмент подняли на 3,5 процентного пункта, в сентябре, октябре и декабре добавили еще четыре – до 16% годовых.
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение о снижении учетной ставки на 0,25 процентного пункта – с 8% до 7,75%. Согласно информации ЦБА, решение о снижении учетной ставки принято с учетом того, что фактическая и прогнозируемая инфляция находится в целевом коридоре, стабилизации инфляционных ожиданий, а также ситуации на валютном рынке.
А Центробанк Армении снизил ключевую ставку (ставку рефинансирования) на 0,5% – с 9,25% до 8,75%. Решение об этом было принято на сегодняшнем заседании Совета ЦБ.
Таким образом, с конца 2022 года ставка рефинансирования снизилась на 2% (с 10,75% до 8,75%). ЦБ снижает ставку по двум причинам: во-первых, потому что инфляция в республике снизилась, во-вторых, снизились ожидания будущей инфляции.