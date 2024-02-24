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Откуда в Грузию поступает мясо – последние данные

Откуда в Грузию поступает мясо – последние данные

Лидером по поставкам замороженного говяжьего мяса в Грузию является Бразилия 24.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-24T15:41+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Грузия в 2023 году закупила у зарубежных стран 6,9 тысячи тонн говяжьего мяса на сумму 27,5 миллиона долларов и 26,2 тонны свинины на сумму 62,5 миллиона долларов, говорится в данных на портале внешней торговли. Основная часть импорта мяса приходится на замороженное мясо, однако в Грузию также завозят свежее или охлажденное мясо. Лидером по поставкам замороженного говяжьего мяса в Грузию является Бразилия, откуда в 2023 году завезли 2,7 тысячи тонн на сумму 6,8 миллиона долларов, на втором месте – Литва, которая поставила в Грузию 1,1 тысячи тонн на сумму 7,5 миллиона долларов, а на третьем – Украина, 1,2 тысячи тонн на сумму 4 миллиона долларов. Что касается охлажденной говядины, то на первом месте находится Россия, которая завезла в Грузию 768 тон мяса на сумму 2,9 миллиона долларов, на втором месте – Нидерланды (229 тонн на сумму 1,8 миллиона долларов), а на третьем – Украина, поставившая в страну 228 тонн свежей или охлажденной говядины. Что касается импорта свинины, то тут также лидирует Бразилия, которая поставила в Грузию 22,4 тысячи тонн свинины на сумму 54,3 миллиона долларов. На втором месте Канада, откуда доставили 1,8 тысячи тонн свинины на 4,1 миллиона долларов, а на третьем Парагвай, из которого в Грузию завезли 739 тонн мяса на 1,3 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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