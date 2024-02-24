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Пожары в Грузии в 2023 году унесли жизни 48 человек

Пожары в Грузии в 2023 году унесли жизни 48 человек

Всего в Грузии в 2023 году произошло 10 654 пожара, что почти на 20% ниже числа пожаров в 2022 году 24.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-24T14:21+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. В 2023 году в результате пожаров в Грузии погибли 48 человек, по сравнению с данными 2022 года этот показатель меньше на 18,4%, говорится в отчете на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Что касается пострадавших при пожарах в 2023 году, то их число составило 205 человек. В 2022 году травмы в таких ЧП получили 193 человека. Всего в Грузии в 2023 году произошло 10 654 пожара, что на 19,7% ниже числа пожаров в 2022 году. В 2023 году во время пожаров сгорело 389 зданий. Пик пожаров в Грузии пришелся на 2017 год. Тогда в стране было зафиксировано 15 222 пожара, жертвами которых стали 79 человек, и сгорело 543 здания, говорится в материалах на сайте "Сакстата".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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